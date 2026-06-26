Στα δικαστήρια βρέθηκε και πάλι ο Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος κατηγορεί τον κουμπάρο του για υπεξαίρεση 350.000 ευρώ. «Εκμεταλλεύτηκε τον κόπο και τον ιδρώτα μου», δήλωσε ο ηθοποιός.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο κουμπάρος του Μάρκου Σεφερλή καταδικάστηκε πρωτόδικα σε πέντε χρόνια κάθειρξη. Ωστόσο, άσκησε έφεση και η υπόθεση εκδικάζεται σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου.

«Σήμερα τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε πριν από έναν μήνα περίπου, διακόπηκε λόγω ωραρίου. Σήμερα είμαστε στο τελικό στάδιο της δίκης και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Ήδη πρωτοβάθμια έχει καταδικάσει σε πέντε χρόνια κάθειρξη και όχι απλά φυλάκιση, κάθειρξη, που σημαίνει ότι αν μείνει η ποινή η ίδια πάει κατευθείαν φυλακή, αν μειωθεί πληρώνει τη φυλακή. Μετά ακολουθεί το αστικό δικαστήριο το οποίο περιμένει την απόφαση αυτού του δικαστηρίου, όπου εκεί ζητώ πάλι τα χρήματά μου. Είναι άλλο δικαστήριο εκείνο. Αυτό σήμερα είναι το ποινικό, αν θα πάει φυλακή ή όχι», δήλωσε πριν από το δικαστήριο ο Μάρκος Σεφερλής.

«Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, αλλά υπάρχει και το δικαστήριο που είναι εδώ για να κρίνει αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν μια φιλία πολύ μεγάλη, 45 χρόνων, ήταν μια κουμπαριά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν κι αυτά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αγαπάω τους ανθρώπους, πιστεύω στη φιλία, σέβομαι τη φιλία, κάποιοι όμως την προδίδουν και συμπεριφέρονται με τρόπο διαφορετικό που πληγώνει τους ανθρώπους. Πέρα από τη χρηματική ζημιά που τους κάνει, το κυριότερο είναι ότι πληγώνουν τους ανθρώπους. Εμένα πιο πολύ με έχει πληγώσει όλη αυτή η ιστορία λόγω της μεγάλης φιλίας που είχαμε με τον άνθρωπο αυτόν και της κουμπαριάς, παρά το μεγάλο ποσό που μου έχει υπεξαιρέσει. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε την απόφαση και θα ξαναμιλήσουμε», είπε στη συνέχεια.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον πρώην συνεργάτη από την εταιρεία του, αν τον έβλεπε μπροστά του, απάντησε: «Θα ήθελα πολύ να μάθω τι θα μου έλεγε αυτός. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ξέρει ποιος είμαι όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι εκμεταλλεύτηκε τον κόπο, τον ιδρώτα αυτού του ανθρώπου και υπεξαίρεσε τόσα χρήματα, αυτά τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, όλα θα κριθούν εδώ στο δικαστήριο και ο ίδιος θα πάρει νομίζω και το μάθημά του, και ο κόσμος, ο περίγυρός μας, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος. Για μένα ξέρει ποιος είμαι, το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με την πορεία μου γενικά στη ζωή αυτή, αλλά ήρθε η στιγμή να μάθουν και ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον είχα εμπιστευτεί, είχα στηριχτεί πάνω του, του είχα τυφλή εμπιστοσύνη, και όλο αυτό το εκμεταλλεύτηκε αντί να δείξει ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που του είχα, για το πώς τον είχα γενικά στην εταιρεία μου, μου έκανε αυτό που μου έκανε».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της δίκης, λέγοντας: «Αλλά τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, γι’ αυτό και τα δικαστήρια είναι γεμάτα, συμβαίνουν στη ζωή μας πολλά πράγματα. Πληγωνόμαστε, στεναχωριόμαστε, συνεχίζουμε, προχωράμε, πορευόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους γύρω μας.

Την προηγούμενη φορά στο δικαστήριο που κατέθετα, με έπιασαν τα κλάματα. Δηλαδή, δεν μπορούσα και εκείνη τη στιγμή να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς έχει συμβεί με τον άνθρωπο αυτό που καθόταν πίσω μου και όλα αυτά τα χρόνια τον είχα μπροστά μου, στη ζωή μου μέσα».