Δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή παραχώρησε η Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στη φετινή τηλεοπτική σεζόν, στη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε στο «Live You», αλλά και στις συζητήσεις για την επόμενη χρονιά.

«Η φετινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα διδακτική και πλέον προσαρμοζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Η Μαρία Αναστασοπούλου στάθηκε επίσης στην ανταπόκριση του κοινού στην εκπομπή, επισημαίνοντας ότι δέχεται τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια.

«Είμαι ευγνώμων και χαρούμενη για τα καλά σχόλια που λαμβάνω για την εκπομπή, όμως υπάρχουν και αρνητικές κριτικές. Το “Live You” είναι μια εκπομπή που έχει σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενεί διαφορετικές και αντίθετες απόψεις. Τόσο εγώ όσο και ο Άρης εκφράζουμε ελεύθερα τις θέσεις μας», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, αποκάλυψε ότι η σχέση τους δεν περιορίζεται μόνο στο επαγγελματικό περιβάλλον.

«Έχουμε κάνει παρέα και εκτός γραφείου. Αν δεν υπάρχει μια στοιχειώδης χημεία και ταύτιση με τους συνεργάτες σου, δύσκολα μπορεί μια συνεργασία να αποδώσει σε βάθος χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, η Μαρία Αναστασοπούλου αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον σταθμό, τονίζοντας πως υπάρχει θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η τηλεόραση βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών αλλαγών, σημειώνοντας πως οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν συνολικά τον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα δεδομένα στην τηλεόραση αλλάζουν πολύ και αυτό αφορά όλους μας», είπε χαρακτηριστικά.