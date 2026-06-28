Ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια ενός γκαλά του Δημοκρατικού Κόμματος του Μέριλαντ, κοντά στη Βαλτιμόρη, το Σάββατο.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος αποκλείστηκε από την υποψηφιότητα για επανεκλογή από τους συναδέλφους του Δημοκρατικούς το 2024 μετά την καταστροφική του εμφάνιση στην τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε το έργο του και επέκρινε τον διάδοχό του για τη «σκόπιμη απόσπαση της προσοχής – την καταστροφή του ΝΑΤΟ» και χαρακτήρισε την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου ως «έργο ματαιοδοξίας».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Μπάιντεν επανέλαβε το γνωστό ρεφρέν για την ικανότητα της χώρας να ξεπεράσει τις προκλήσεις – και στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια για να βρει την έξοδο από τη σκηνή.

Γύρισε προς τα πλάγια αναζητώντας καθοδήγηση και, στη συνέχεια, έδειξε προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις για να βρει την καλύτερη διαδρομή. Μόλις το ξεκαθάρισε, απομακρύνθηκε από τη σκηνή με την πλάτη στραμμένη προς το κοινό.

Joe Biden gets lost exiting the stage at a Democrat party event after reading his script like a big boy from a teleprompter. Just normal dementia riddled Joe Biden — same as he was during his presidency for four years — lost and confused. pic.twitter.com/SCpia2vksU — Stop Hiding Biden (@StopHidingBiden) June 28, 2026

Η εμφάνισή του στην εκδήλωση έλαβε χώρα λίγες μόνο ημέρες μετά την παρουσία του στα εγκαίνια της προεδρικής βιβλιοθήκης του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο.

Σε εκείνη την εκδήλωση, ένας Μπάιντεν που φαινόταν μπερδεμένος έμεινε αμήχανα στη σκηνή όταν η εκδήλωση έληξε. «Πού είναι η εγγονή μου;» φώναξε καθώς ανέβαινε στο βήμα ενώ η εκδήλωση τελείωνε. Σε άλλες περιπτώσεις, τον καθοδηγούσε η πρώην πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν.

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