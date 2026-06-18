Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με άλλες χώρες, αντί να κινούνται αυτόνομα στις διεθνείς υποθέσεις.

Όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα ήταν «πιο ευημερούσες και ασφαλείς» εάν εστίαζαν στη συνεργασία «αντί να προσπαθούν να κυριαρχήσουν, να εκφοβίσουν και να αποσπάσουν κάθε πλεονέκτημα μόνο και μόνο επειδή μπορούν», τόνισε σε ομιλία του στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο. Δεν κατονόμασε τον νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικρίνεται συχνά για επιδίωξη αντιπαραθέσεων.

President Obama has a unique way of ROASTING Donald Trump without mentioning him by name, and it drives Trump nuts.



He just did it again, this time in front of every living president.



Watch this. 🔥 pic.twitter.com/65boGBSAI5 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 18, 2026

Ο Ομπάμα ανέφερε επίσης πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της διάκρισης εξουσιών, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ελευθεροτυπίας.

here's Barack Obama's entire speech commemorating the Obama Presidential Center. He reflected on his administration's successes and failures, critiqued the moral rot of contemporary America, and outlined a positive vision of the future — all without ever mentioning Trump pic.twitter.com/ceyK0hTM0X — Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν άλλοι τρεις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ: ο Τζορτζ Μπους, ο Μπιλ Κλίντον και ο Τζο Μπάιντεν.

«Κάθε πρόεδρος που βρίσκεται εδώ σήμερα, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπερασπιστεί τις αξίες» στις οποίες όλοι πίστευαν, είπε ο Ομπάμα. «Παρά τις διαφορές μας, μπορούμε να βρεθούμε, να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον και να βρούμε κοινούς σκοπούς», συμπλήρωσε.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Μεταξύ των διασημοτήτων που παρακολούθησαν την τελετή ήταν η βασίλισσα των talk shows Όπρα Γουίνφρεϊ, ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο ηθοποιός Τομ Χανκς.

Το μουσείο που είναι αφιερωμένο στη σταδιοδρομία του 44ου προέδρου των ΗΠΑ (2009-2017) ανοίγει τις πύλες του ανήμερα της αμερικανικής εορτής Juneteenth (19 Ιουνίου) που τιμά την απελευθέρωση του αφροαμερικανικού πληθυσμού από τη δουλεία το 1865.

Η επιλογή από τον Ομπάμα του Πάρκου Τζάκσον για το μουσείο δεν ήταν τυχαία. Η σύζυγός του, η Μισέλ, μεγάλωσε στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγο, το ζευγάρι παντρεύτηκε εκεί και οι κόρες του, η Μαλία και η Σάσα, γεννήθηκαν επίσης εκεί. Ο Ομπάμα δίδαξε για 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και άρχισε στο Σάουθ Σάιντ την πολιτική σταδιοδρομία του, που τον οδήγησε στον Λευκό Οίκο.

Δείτε φωτογραφίες: