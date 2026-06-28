Τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 πανηγύρισε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes βλέποντας πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι της Αυστρίας, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει τη 2η θέση και τον Κίμι Αντονέλι να συμπληρώνει το βάθρο.

Ο Βρετανός «πιλότος», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οδήγησε την κούρσα στην πίστα του Σπίλμπεργκ ουσιαστικά από την αρχή ως το τέλος και είδε πρώτος την καρό σημαία, επαναφέροντας στην κορυφή τη Mercedes, μετά το «διάλειμμα» της νίκης του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη. Με πολύ καλό αγώνα και εκμεταλλευόμενος προβλήματα και λάθη της Ferrari, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν έφερε τη Red Bull στη δεύτερη θέση του βάθρου, καθώς άντεξε στην επίθεση της έτερης Mercedes του Ιταλού Κίμι Αντονέλι, ο οποίος τελικά αρκέστηκε στην τρίτη θέση και συνεχίζει να προπορεύεται στη γενική κατάταξη.

Ο Ράσελ κράτησε στην εκκίνηση το προβάδισμα που είχε με την pole position και συνέχισε απτόητος, πέφτοντας προσωρινά από την πρώτη θέση μόνο μετά τα δύο πιτ-στοπ του. Ο μεγάλος κερδισμένος της πρώτης στροφής ήταν ο Φερστάπεν, που ανέβηκε από πέμπτος, τρίτος και λίγο αργότερα δεύτερος, καθώς οι δύο Ferrari (που εκκίνησαν από τη δεύτερη και την τρίτη θέση) είχαν προβλήματα ισχύος και παράλληλα ο Λιούις Χάμιλτον έκανε ένα -αχρείαστο, όπως αποδείχθηκε- επιπλέον πιτ-στοπ, που τον άφησε πιο πίσω.

Η κατάταξη στις πρώτες πέντε θέσεις παγιώθηκε μετά τον δεύτερο κύκλο αλλαγής ελαστικών και δεν διαφοροποιήθηκε, παρότι στους τελευταίους γύρους οι διαφορές μεταξύ των τριών προπορευόμενων μειώθηκαν αισθητά. Μάλιστα, στην τελευταία στροφή ο Αντονέλι έφτασε σε απόσταση… αναπνοής από τον Φερστάπεν, αλλά δεν βρήκε ευκαιρία να επιχειρήσει προσπέρασμα και συμβιβάστηκε με την τρίτη θέση, χάρη στην οποία πάντως διατηρεί ένα σημμαντικό προβάδισμα 40 βαθμών στην κατάταξη. Στο μεταξύ, ο Ράσελ με τη σημερινή του νίκη ξεπέρασε εκ νέου τον Χάμιλτον (που έμεινε πέμπτος) και αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των οδηγών.