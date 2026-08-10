Δύο νέα γραφεία και τεχνητή νοημοσύνη ρίχνει στη μάχη των ανασφάλιστων οχημάτων η ΑΑΔΕ. Οι ενστάσεις των ιδιοκτητών που εντοπίζονται από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα περνούν πλέον από ψηφιακή επεξεργασία, με την ΑΙ να αξιολογεί στοιχεία και δικαιολογητικά και να εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Παράλληλα, οι ειδικές ελεγκτικές μονάδες της ΑΑΔΕ αποκτούν πανελλαδική εμβέλεια, με δυνατότητα να πραγματοποιούν ελέγχους και έρευνες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται δύο νέα «Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων», ένα στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και ένα στη Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Μακεδονίας, με βασική αποστολή τη διαχείριση των ενστάσεων που υποβάλλουν ιδιοκτήτες οχημάτων μετά τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους.

Οι έλεγχοι

Στο επίκεντρο των δύο νέων γραφείων βρίσκονται οι ενστάσεις των ιδιοκτητών οχημάτων που εντοπίζονται από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως ανασφάλιστα και βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τις κυρώσεις. Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων μπαίνει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε ένσταση και θα καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση για την αποδοχή ή μη του αιτήματος.

Η εισήγηση θα συνοδεύεται από πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, με στόχο να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των υποθέσεων και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτών. Η εισήγηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν δεσμεύει το αρμόδιο όργανο, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για την τελική απόφαση. Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα καταχωρίζεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου. Τα νέα γραφεία θα μπορούν επίσης να κινούν διαδικασίες για τη διόρθωση στοιχείων οχημάτων στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών και, όταν απαιτείται, να διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά σε άλλες αρχές.

Στατιστικά

Στις αρμοδιότητές τους εντάσσεται και η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων για τον αριθμό και την έκβαση των ενστάσεων, αλλά και για τα ερωτήματα που υποβάλλουν οι πολίτες, ώστε να εντοπίζονται προβλήματα και να προτείνονται αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες.

Τα δύο γραφεία θα βρίσκονται σε απευθείας συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα πρόστιμα, τις προθεσμίες και τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Παράλληλα, θα αναλαμβάνουν εξειδικευμένα ή εξατομικευμένα ερωτήματα για υποθέσεις ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ θα μπορούν, κατόπιν εντολής, να συνδράμουν σε διοικητικούς ελέγχους άλλων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή φορέων του Δημοσίου, ελέγχοντας μεταξύ άλλων την πληρότητα, τη γνησιότητα και τη νομιμότητα εγγράφων και δικαιολογητικών.