Η ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια εμπορία μουμιοποιημένων ανθρώπινων μελών μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση αρχαίων μυκητιακών σπορίων, προειδοποιούν επιστήμονες, επισημαίνοντας ότι η αγορά και πώληση χεριών, ποδιών και κεφαλών ηλικίας εκατοντάδων ετών ενδέχεται να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο ακόμη και για μια «πραγματική κατάρα της μούμιας», καθώς στα μουμιοποιημένα λείψανα μπορεί να παραμένουν αδρανείς μικροοργανισμοί, αλλά και τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για τη διατήρηση των νεκρών. Όπως προειδοποιούν, τα αδρανή σπόρια μυκήτων μπορούν να γίνουν αερομεταφερόμενα όταν τα λείψανα μετακινούνται ή διαταράσσονται, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Οι κίνδυνοι από τους αδρανείς μικροοργανισμούς

Ορισμένοι από αυτούς τους μικροοργανισμούς θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση, εγκεφαλικές βλάβες, καρκίνο, προβλήματα στο ήπαρ και τα νεφρά, δερματικές βλάβες και ερεθισμό των πνευμόνων.

«Όταν τα μουμιοποιημένα λείψανα μεταφέρονται χωρίς κατάλληλους ελέγχους ή τεκμηρίωση, οι ζωντανοί εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους», έγραψαν οι ερευνητές στο International Journal of Cultural Property.

Όπως εξηγούν, στους κινδύνους περιλαμβάνεται η πιθανή παρουσία τοξικών ουσιών που χρησιμοποιούνταν ιστορικά για τη διατήρηση των νεκρών, καθώς και οι μεταβολές που μπορεί να έχουν υποστεί τα σώματα και τα προσωπικά αντικείμενα που τα συνοδεύουν εξαιτίας της ανάπτυξης μικροοργανισμών.

Η ιδέα της «κατάρας της μούμιας» εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά το άνοιγμα του τάφου του Τουταγχαμών το 1922. Πιστεύεται ότι η εισπνοή σπορίων από την κρύπτη μπορεί να συνέβαλε στον θάνατο του λόρδου Κάρναρβον, ο οποίος ήταν ο βασικός οικονομικός χρηματοδότης του εγχειρήματος.

Μουμιοποιημένα ανθρώπινα μέλη πωλούνται στο διαδίκτυο

Για τη μελέτη τους, οι επιστήμονες ανέλυσαν 128 διαδικτυακές αναρτήσεις σε πλατφόρμες της Meta, ιστοτόπους ηλεκτρονικού εμπορίου, διαδικτυακά καταστήματα και οίκους δημοπρασιών. Η έρευνα αποκάλυψε πολλές περιπτώσεις στις οποίες πωλούνταν μουμιοποιημένα ανθρώπινα λείψανα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα λείψανα εμφανίζονταν εκτεθειμένα σε κοινή θέα, μέσα σε σαλόνια και κατοικίες, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ελεγχόμενη θερμοκρασία. Οι πωλητές δεν παρείχαν οδηγίες ασφαλούς διαχείρισης και συχνά χρησιμοποιούσαν την κανονική ταχυδρομική υπηρεσία για τη μεταφορά των μελών στους αγοραστές.

«Τα απομονωμένα μέλη του σώματος, όπως τα χέρια και τα πόδια, ήταν αυτά που εντοπίστηκαν συχνότερα, ενώ ακολουθούσαν οι ολόκληρες μουμιοποιημένες κεφαλές», ανέφεραν οι ερευνητές.

Πάνω από το ήμισυ του δείγματος, ποσοστό 51,6%, αποτελούνταν από κεφαλές σε διαφορετικό βαθμό πληρότητας και διατήρησης. Σε αυτές περιλαμβάνονταν ολόκληρες ή τμηματικές μουμιοποιημένες κεφαλές, κρανία ή κρανιακά οστά με μαλακούς ιστούς ή και μαλλιά, καθώς και τσαντσάς, οι λεγόμενες συρρικνωμένες κεφαλές που δημιουργούσαν οι λαοί Σουάρ της βόρειας περιοχής του Περού και του ανατολικού Ισημερινού.

Εντοπίστηκαν ίχνη μυκήτων σε μουμιοποιημένα λείψανα

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι σε 13 περιπτώσεις τα λείψανα παρουσίαζαν «ορατή ύποπτη αποίκιση από μύκητες», γεγονός που υποδηλώνει «ακατάλληλες και ασταθείς συνθήκες περιβαλλοντικής αποθήκευσης».

Από αυτές τις περιπτώσεις, έξι παρουσίαζαν «εκτεταμένη βιοφθορά», γεγονός που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο για όσους χειρίζονται τα λείψανα.

«Τα περισσότερα βακτήρια, οι μύκητες και οι ζύμες επιβιώνουν, επανεποικίζουν και πολλαπλασιάζονται χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο οργανικό υλικό του σώματος, ιδιαίτερα όταν τα λείψανα έχουν υποστεί χειρισμό και έχουν εκτεθεί σε μη βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης», αναφέρει η μελέτη.

Όπως σημειώνεται, τέτοιες συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετους βιολογικούς κινδύνους για τους ανθρώπους.

Τα τοξικά υλικά που χρησιμοποιούνταν στη μουμιοποίηση

Η διαδικασία της μουμιοποίησης περιλαμβάνει μια σειρά από χημικές και φυσικές διεργασίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να καθυστερούν την αποσύνθεση. Με την πάροδο του χρόνου εφαρμόζονται διάφορα τοξικά υλικά και ουσίες για τη διατήρηση των ιστών, μεταξύ των οποίων και βαρέα μέταλλα όπως το αρσενικό, ο υδράργυρος και ο μόλυβδος.

Στα μουσεία, τα μουμιοποιημένα λείψανα συνήθως εκτίθενται μέσα σε γυάλινες προθήκες με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τόσο τα ίδια τα λείψανα όσο και οι άνθρωποι που τα παρατηρούν.

Για τους ιδιώτες συλλέκτες, ωστόσο, τέτοια μέτρα συνήθως δεν εφαρμόζονται. Έτσι, τα αδρανή σπόρια μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στον αέρα όταν τα λείψανα μετακινούνται ή διαταράσσονται.

«Αποκαλύπτουμε ότι τα μουμιοποιημένα λείψανα που πωλούνται διαδικτυακά εμφανίζουν σημάδια βιοφθοράς, ωστόσο οι πωλητές δεν παρέχουν οδηγίες ασφαλείας, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένη επίγνωση ή σκόπιμη αδιαφορία για τους κινδύνους», ανέφεραν οι ερευνητές.

Οι ίδιοι καλούν το κοινό να παραμένει σε εγρήγορση και να αναφέρει τις πωλήσεις μουμιοποιημένων λειψάνων στις αρμόδιες αρχές και στους επαγγελματικούς φορείς, μέχρι να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα μέτρα.

Η περίπτωση του Τουταγχαμών και του Κασιμίρ Δ΄

Η μελέτη αναφέρεται και σε περιστατικά που συνδέονται με την εισπνοή σπορίων του μύκητα ασπέργιλλου. Σύμφωνα με το άρθρο, η εισπνοή τους θεωρήθηκε υπεύθυνη για τον θάνατο 10 από τους 12 επιστήμονες που ασχολούνταν με τη συντήρηση και άνοιξαν τον τάφο του βασιλιά Κασιμίρ Δ΄ της Κρακοβίας, στη σημερινή Πολωνία, τη δεκαετία του 1970.

Παράλληλα, θεωρείται ότι μια σοβαρή μορφή ασπεργίλλωσης μπορεί να συνέβαλε στον θάνατο του λόρδου Κάρναρβον, πιθανώς εξαιτίας της εισπνοής σπορίων ασπέργιλλου μέσα στον τάφο του Τουταγχαμών.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μυκητιακά σπόρια παρέμεναν αδρανή για εκατοντάδες χρόνια και, μόλις διαταράχθηκαν, έγιναν αερομεταφερόμενα και επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία», ανέφεραν οι ερευνητές.

Η μυστηριώδης πράσινη μούμια

Η μελέτη υπενθυμίζει επίσης μια παράξενη υπόθεση που απασχόλησε τους επιστήμονες και λύθηκε πέρυσι: αυτή μιας πράσινης μούμιας που είχε προκαλέσει απορίες στους ειδικούς για δεκαετίες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ένας έφηβος, ο οποίος είχε ταφεί στην Ιταλία πριν από εκατοντάδες χρόνια, απέκτησε μια χαρακτηριστική σμαραγδένια απόχρωση, η οποία δεν συναντάται συνήθως σε ανθρώπινα λείψανα.

Το στοιχείο που έδωσε την απάντηση για το πράσινο χρώμα ήταν το χάλκινο κουτί στο οποίο είχε ταφεί το αγόρι, όπως είχαν εξηγήσει ειδικοί στο New Scientist.

Το χάλκινο κουτί φαίνεται ότι βοήθησε στη διατήρηση τόσο των σκληρών όσο και των μαλακών ιστών του σώματος, χάρη στις αντιμικροβιακές ιδιότητες του μετάλλου. Παράλληλα, όμως, πιθανότατα αντέδρασε με οξέα που διέρρευσαν από το σώμα και διέβρωσαν το κουτί, δημιουργώντας προϊόντα διάβρωσης τα οποία αλληλεπίδρασαν με χημικές ενώσεις στα οστά.

Με την πάροδο του χρόνου, ιόντα χαλκού αντικατέστησαν το ασβέστιο στον σκελετό του αγοριού, σταθεροποιώντας τη δομή των οστών και ταυτόχρονα προσδίδοντας στις περιοχές που επηρεάστηκαν διαφορετικές αποχρώσεις του σμαραγδένιου πράσινου.