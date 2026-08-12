Τα ρατσιστικά σχόλια στη Λίζα Ιτόγια, μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κορασίδων, προκάλεσαν την παρέμβαση του Νίκου Γκάλη, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του.

Η 16χρονη γκαρντ της Εθνικής ομάδας ξέσπασε με ανάρτησή της στα social media κατά των ρατσιστικών σχολίων που δέχεται, με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ να μη μένει αδιάφορος.

Έτσι, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γκάλης έστειλε μήνυμα στήριξης στην Ιτόγια και παράλληλα κατά του ρατσισμού, λέγοντας πως στηρίζουμε όσους ιδρώνουν τα γαλανόλευκα.

«Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες», έγραψε ο Γκάλης.