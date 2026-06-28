Δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» παραχώρησε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, σχολιάζοντας τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά και τα σχέδια για τη νέα χρονιά της «Super Κατερίνα».

«Η φετινή χρονιά είναι κομβική για την τηλεόραση, καθώς βλέπουμε ότι αρκετές εκπομπές δεν θα συνεχιστούν», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως η τηλεόραση διανύει μια μεταβατική περίοδο, η οποία, όπως εκτίμησε, θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Αναφερόμενος στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σημείωσε πως «οι κόντρες έγιναν σκαλέτα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το κοινό πλέον δεν ανταποκρίνεται σε αυτού του είδους το περιεχόμενο.

Για την κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τη βαριέμαι αυτήν την κόντρα, θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη εκτίμησης».

Όσον αφορά τη νέα τηλεοπτική σεζόν και τη «Super Κατερίνα», ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν αναμένονται αλλαγές στην ομάδα της εκπομπής, τονίζοντας: «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, συνεχίζουμε όπως είμαστε».