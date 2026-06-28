Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας σε 38 τις απώλειές του στη γειτονική χώρα, όπου πολεμά με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ από τη 2α Μαρτίου.

«Ο λοχαγός Νταβίντ Χαζούτ, ηλικίας 21 ετών, από το Ασκελόν, διοικητής τμήματος στις τάξεις του 12ου τάγματος της ταξιαρχίας Γκολάνι, σκοτώθηκε εν ώρα μάχης στον νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο θάνατος αυτού του στρατιώτη λαμβάνει χώρα δύο ημέρες μετά την υπογραφή από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με στόχο την εγκαθίδρυση μιας «διαρκούς ειρήνης» μεταξύ των δύο χωρών.