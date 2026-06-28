Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Κολωνό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανό εγκλωβισμό ενοίκου και τις δυνάμεις διάσωσης να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:10 σε διαμέρισμα επί της οδού Διστόμου, στον Κολωνό, με πυκνούς καπνούς να γίνονται ορατοί από τη γύρω περιοχή και κατοίκους να ειδοποιούν τις Αρχές.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, αναπτύσσοντας ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία των ενοίκων του κτιρίου.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο διαμέρισμα, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, πρόκειται για ένοικο που βγήκε στο μπαλκόνι προκειμένου να επικοινωνήσει με τους πυροσβέστες και να ακολουθήσει τις οδηγίες τους για την ασφαλή εκκένωση του διαμερίσματος. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η φωτιά περιορίστηκε στην κουζίνα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά είχε μικρή έκταση και εντοπίστηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών συνέβαλε στον γρήγορο περιορισμό της, αποτρέποντας την εξάπλωσή της στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού αλλά και σε γειτονικά διαμερίσματα.

Για προληπτικούς λόγους δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας γύρω από το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στο διαμέρισμα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε άλλος κίνδυνος για τους ενοίκους.

Μετά την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής αναμένεται να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωσή της.