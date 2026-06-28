Συντριβή ελικοπτέρου που ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco συνετρίβη στο Ρας Τανούρα με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 επιβαινόντων.
Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, που προσθέτει πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες.
Reuters: Helicopter belonging to Saudi oil giant Aramco, crashed on Sunday in Ras Tanura on Saudi Arabia's eastern coast west of the Strait of Hormuz, killing 14 nationals#SaudiArabia #SaudiAramco #BreakingNews #HelicopterCrash #RasTanura #StraitOfHormuz #Aviation #NewsAlert pic.twitter.com/DxHTtsigXt— VIRAL VOLT (@ViralVolT1) June 28, 2026