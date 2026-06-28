Συντριβή ελικοπτέρου που ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco συνετρίβη στο Ρας Τανούρα με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 επιβαινόντων.

Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, που προσθέτει πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες.