Αν και δεν αγωνίστηκε για χρόνια με την φανέλα του Ολυμπιακού, στο σύντομα πέρασμά του από τα ελληνικά γήπεδο ο Χουάνγκ Ιν-μπέομ κατάφερε να ξεχωρίσει, ενώ ακόμα και στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, έδειξε πόσο καλός παίκτης είναι.

Το όνομά του μάλιστα τα τελευταία 24ωρα συζητείται έντονα σε μεγάλη ελληνική ομάδα, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Φέγενορντ.

Ο ιδιοκτήτης που θέλει να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Νοτιοκορεάτη παικταρά, που ξεχώρισε και στο Μουντιάλ και πόσο μπορεί να κοστίσει η πιθανή μεταγραφή του.

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