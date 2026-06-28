Συγκλονίζει η υπόθεση του θανάτου της 35χρονης γυναίκας στη Λιβαδειά, η οποία κατέληξε λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Ο σύζυγός της, εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά τον τοκετό και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

«Όταν μου έφεραν το μωρό, μου είπαν ότι υπήρξε μια απλή αιμορραγία και ότι όλα είχαν αντιμετωπιστεί και η γυναίκα μου θα κατέβαινε σύντομα. Περίμενα με το παιδί στην αγκαλιά μου και συνέχιζα να ρωτάω γιατί δεν την έβλεπα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 35χρονη είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς την Τετάρτη για προγραμματισμένο τοκετό και έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο σύζυγός της, λίγες ώρες αργότερα ενημερώθηκε ότι παρουσίασε νέα εσωτερική αιμορραγία και χρειάστηκε να υποβληθεί εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία οι γιατροί προχώρησαν ακόμη και σε αφαίρεση της μήτρας της προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

«Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, όλες οι εξετάσεις της ήταν φυσιολογικές και παρακολουθούνταν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης», δήλωσε ο ίδιος, εκφράζοντας παράλληλα απορίες για τις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς εμφάνισε ακατάσχετη αιμορραγία και σηπτικό σοκ. Ακολούθησε η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και το έκτακτο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Πίσω της αφήνει δύο παιδιά, ένα νεογέννητο βρέφος και ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο περίμενε με ανυπομονησία τον ερχομό του μικρού του αδελφού.

«Το παιδί είναι τώρα μαζί μου, με την αδερφή της γυναίκας μου, με την αδερφή μου και τη μητέρα μου», ανέφερε ο σύζυγός της.

Η οικογένεια περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 35χρονης, ενώ ο σύζυγός της δηλώνει αποφασισμένος να αναζητήσει απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

«Θα περιμένω τα αποτελέσματα των εξετάσεων και αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος ή αμέλεια, θα το φτάσω μέχρι το τέλος», τόνισε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της 35χρονης μητέρας.