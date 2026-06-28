Το Ιράν έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026, η ισοπαλία όμως, με 3-3, ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 96ο λεπτό, έφερε τον αποκλεισμό.

Οι Ιρανοί θα ήταν ήδη στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου αν είχαν νικήσει την Αίγυπτο, έμειναν όμως στο 1-1 καθώς το γκολ που πέτυχαν στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ. Παρ’ όλα αυτά, είχαν ακόμη μία ευκαιρία για πρόκριση.

Το Ιράν θα περνούσε στους «32» ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων αν υπήρχε νικητής στο ματς της Αλγερίας με την Αυστρία και όλα έδειχναν πως θα υπήρχε, καθώς στο 93′ ο Μαχρέζ έκανε το 3-2. Αμέσως μετά όμως, στο 96′, ο Κάλαϊτζιτς έκανε το 3-3.

Έτσι, η Αυστρία και η Αλγερία προκρίθηκαν στους «32» και το Ιράν αποκλείστηκε, με την ισπανική τηλεόραση να καταγράφει τις αντιδράσεις των μελών της ιρανικής αποστολής στις καθυστερήσεις του αγώνα που τους καταδίκασε σε αποκλεισμό.