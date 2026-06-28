Τρία παιχνίδια έχει δώσει η Εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 και ο Λιονέλ Μέσι σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, δείχνοντας πως είναι αποφασισμένος στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Στο ματς που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες απέναντι στην Ιορδανία, ο Αργεντίνος σταρ πέτυχε ένα ακόμα γκολ και έκανε το 3-1 για την Αργεντινή.

Με αυτό το γκολ έφτασε τα 19 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και διεύρυνε το ήδη αξεπέραστο ρεκόρ του ως κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε επτά συνεχόμενα παιχνίδια τελικής φάσης, από το Μουντιάλ 2022 μέχρι τα φετινά ματς των ομίλων.

Έτσι, άφησε πίσω του τον Γάλλο, Ζιστ Φοντέν και τον Βραζιλιάνο, Ζαϊρζίνιο, οι οποίοι είχαν καταφέρει να σκοράρουν σε έξι συνεχόμενα ματς. Ο Γάλλος, ο οποίος παραμένει ο πρώτος σκόρερ σε μια διοργάνωση με 13 γκολ, τα είχε πετύχει στα έξι ματς του Μουντιάλ του 1958. Ο δε Βραζιλιάνος, είχε σκοράρει επτά φορές σε έξι σερί αγώνες του Μουντιάλ του 1970.

Επίσης, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το 1994 και μετά που καταφέρνει να σκοράρει 6 γκολ μόνο στη φάση των ομίλων ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό το είχαν καταφέρει μόνο πέντε ποδοσφαιριστές στην ιστορία των Μουντιάλ.

Αυτοί είναι οι:

Σάντορ Κότσιτς (Ουγγαρία): 7 γκολ το 1954

Ζιστ Φοντέν (Γαλλία): 6 γκολ το 1958

Γκερντ Μίλερ (Γερμανία): 7 γκολ το 1970

Όλεγκ Σαλένκο (Ρωσία): 6 γκολ το 1994

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή): 6 γκολ το 2026

Συνολικά τα ρεκόρ που έχει ο Μέσι σε Μουντιάλ:

Πρώτος σκόρερ: 19 (ξεπέρασε τα 16 του Κλόζε)

Πρώτος σε ασίστ: 8 (όσες έχει και ο Μαραντόνα)

Πρώτος σε σύνολο γκολ/ασίστ: 27 (19 γκολ/8 ασίστ)

Πρώτος σε νίκες: 19 (ξεπέρασε τις 17 του Κλόζε)

Πρώτος σε συμμετοχές: 29

Πρώτος σε λεπτά συμμετοχής: 2.514

Πρώτος σε συμμετοχές ως αρχηγός: 20

Πρώτος σε συνεχόμενα ματς με γκολ: 7 (ξεπέρασε Ζιστ Φοντέν και Ζαϊρζίνιο)

Πρώτος σε περισσότερα ματς με γκολ: 14

Πρώτος σε βραβεία Man of the Match: 13

Πρώτος σε βραβεία Man of the Match σε ένα τουρνουά: 5 (2022)

Πρώτος σε ντρίμπλες: 125

Πρώτος σε γκολ με σουτ εκτός περιοχής: 7 (ξεπέρασε τα 5 του Ριβελίνο)

Τα ρεκόρ που έχουν απομείνει

Όσον αφορά τα ρεκόρ που έχουν απομείνει και θέλει να τα σπάσει είναι:

Να ξεπεράσει σε ασίστ τον Μαραντόνα (θέλει μια ασίστ)

Να ξεπεράσει τα 13 γκολ του Ζιστ Φοντέν σε μια διοργάνωση

Να περάσει τα περισσότερα γκολ σε μία διοργάνωση για Αργεντινό (έχει 8 ο Γκιγιέρμο Στάμπιλε από το 1930).