Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας ο Στιβ Κλαρκ, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τον αποκλεισμό της χώρας από την συνέχεια του Μουντιάλ 2026.

Ο 62χρονος ολοκλήρωσε έτσι μια επταετή θητεία, κατά την οποία οδήγησε τη Σκωτία στην πρώτη της συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια, ενώ παράλληλα εξασφάλισε δύο διαδοχικές προκρίσεις σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Σκωτία κατέλαβε την τρίτη θέση στον 3ο όμιλο, όμως δεν βρέθηκε στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των νοκ άουτ. Στον όμιλο αντιμετώπισε την Αϊτή, το Μαρόκο και τη Βραζιλία.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Σκωτίας αναφέρει:

«Ο πιο επιτυχημένος προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας αποφάσισε να ολοκληρώσει την επταετή παρουσία του στον πάγκο, μετά την επιβεβαίωση του αποκλεισμού της Σκωτίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026».