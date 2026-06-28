Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το μεσημέρι της Κυριακής 28/6 στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη στο κέντρο της πόλης των Χανίων, όταν περίοικοι αντιλήφθηκαν καπνούς να βγαίνουν από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά στη συνέχεια και οι αστυνομικές αρχές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περίοικοι είδαν τον ένοικο του σπιτιού να φεύγει.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να επέμβουν καθώς η φωτιά είχε ήδη σβήσει.

Όμως, ο ένοικος, στη θέα των πυροσβεστικών οχημάτων, πήρε μια πέτρα και την πέταξε στο παρμπρίζ ενός οχήματος, ευτυχώς χωρίς να τραυματίσει κάποιον πυροσβέστη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή στους γύρω δρόμους.

Όμως, μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς που τον αναζητούσαν και συνελήφθη.

Στο σημείο – εκτός από αστυνομικές δυνάμεις – μετέβη και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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