Καλεσμένη στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του OPEN και τον Θανάση Πάτρα βρέθηκε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία μίλησε για τη ζωή της στην Πορτογαλία και την απόφασή της να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της, Φώτη Ιωαννίδη.

Η γνωστή παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει στη νέα της καθημερινότητα δεν είναι η αλλαγή χώρας, αλλά το γλωσσικό εμπόδιο.

«Δεν με δυσκόλεψε τόσο η αλλαγή της χώρας όσο η γλώσσα. Δεν μπορώ ακόμη να συνεννοηθώ εύκολα και, παρότι προσπάθησα να μάθω πορτογαλικά, εξακολουθώ να ξεχνάω ακόμη και βασικές λέξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει περίπου έναν μήνα να επισκεφθεί την Πορτογαλία, ωστόσο πρόκειται να ταξιδέψει ξανά μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Μου λείπει η ρουτίνα μου στην Ελλάδα, αλλά βρισκόμουν σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι στη ζωή μου και η ζυγαριά έγειρε προς το να είμαι μαζί με τον άνθρωπό μου. Προφανώς μου λείπουν πράγματα που έκανα και αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μου, όμως δεν τα έχω εγκαταλείψει», εξήγησε.

Η ίδια τόνισε ότι συνεχίζει να εργάζεται εντατικά, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει πλέον σε καθημερινή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή.

«Δουλεύω πολύ όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα. Έρχομαι τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα για περίπου πέντε ημέρες και προσπαθώ να συγκεντρώνω όλες τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις σε αυτό το διάστημα. Κοιτάζω να κάνω πράγματα και δεν απορρίπτω τίποτα», ανέφερε η Ελένη Βουλγαράκη.