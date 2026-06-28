Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/6) στη συνοικία Πομπλένου της Βαρκελώνης, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και ακόμη έναν να τραυματίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες της καταλανικής αστυνομίας (Mossos d’Esquadra), λίγη ώρα πριν από το δυστύχημα ο οδηγός ενός αυτοκινήτου είχε απομακρυνθεί από χώρο στάθμευσης εξαιτίας της επικίνδυνης οδήγησής του, με τους υπεύθυνους του πάρκινγκ να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον εντοπίσουν, ο οδηγός φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πόλης.

Λίγο αργότερα, το όχημά του συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο που βρισκόταν σταματημένο σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν έναν τραυματία από τα συντρίμμια των οχημάτων. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

🇪🇸 | Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor magrebí, en un coche de matrícula francesa, que huía de la policía catalana. pic.twitter.com/UtaKugwzvM — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) June 28, 2026

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αν υπήρχε κάποιο παθολογικό αίτιο που ενδεχομένως συνέβαλε στο δυστύχημα.