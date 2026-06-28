Ο Μάικ Γουόλτς είπε επίσης ότι δεν είναι μόνο η Ουάσινγκτον που έχει πρόβλημα με τον έλεγχο του Ιράν στο Ορμούζ, αλλά «ολόκληρη η διεθνής κοινότητα».

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον θα καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, «εάν χρειαστεί».

«Αν το ιρανικό καθεστώς πιστεύει έστω και για ένα δευτερόλεπτο ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να παρακολουθεί αμέτοχος, να παραμένει θεατής, ενώ το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία χωρίς απάντηση, ή στις βάσεις μας χωρίς απάντηση, κάνει οικτρό λάθος, και το είδε αυτό ξεκάθαρα τις τελευταίες νύχτες», δήλωσε ο Γουόλτς σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Θα συνεχίσουμε, στρατιωτικά εάν χρειαστεί, να εξαρθρώνουμε τις υποδομές τους τις οποίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να ελέγξουν, παράνομα, μια διεθνή θαλάσσια οδό», πρόσθεσε.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ υπογράμμισε επίσης ότι δεν είναι μόνο η Ουάσινγκτον που έχει πρόβλημα με τον έλεγχο του Ιράν πάνω στη θαλάσσια οδό, αλλά «ολόκληρη η διεθνής κοινότητα».