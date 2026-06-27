Πριν από την έναρξη μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον συμφωνία-πλαίσιο, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια σταθερή και μακροχρόνια ειρήνη ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες. Το Γαλλικό Πρακτορείο παρουσιάζει τα βασικά σημεία της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την ασφάλεια, τον αφοπλισμό, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αλλά και την ανοικοδόμηση του Λιβάνου.

Στόχος η «ειρήνη με διάρκεια»

Στη συμφωνία επισημαίνεται ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος «επαναβεβαιώνουν τον κοινό στόχο τους για εγκαθίδρυση ειρήνης και ασφάλειας με διάρκεια».

Παράλληλα, οι δύο πλευρές «δηλώνουν τη φιλοδοξία τους να θέσουν τέλος στη σύγκρουση στην οποία αντιπαρατίθενται (…) να εγκαθιδρύσουν σχέσεις καλής γειτονίας» και «επιβεβαιώνουν το δικαίωμα κάθε κράτους να υπάρχει εν ειρήνη».

Οι διαφορές θα επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων

Η συμφωνία προβλέπει ότι Ισραήλ και Λίβανος θα επιδιώκουν την επίλυση των διαφορών τους «μέσω διμερών απευθείας διαπραγματεύσεων, με τη μεσολάβηση και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου συγκροτήθηκε επίσης μία «ομάδα στρατιωτικού συντονισμού», στην οποία συμμετέχουν οι δύο κυβερνήσεις μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφοπλισμός μη κρατικών οργανώσεων και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Η συμφωνία δεν κατονομάζει άμεσα τη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, ωστόσο περιγράφει διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (FAL) «θα αποκαταστήσουν αποτελεσματικό κυρίαρχο έλεγχο στο σύνολο του λιβανικού εδάφους, υπό την προϋπόθεση του επαληθευμένου αφοπλισμού μη κρατικών ενόπλων ομάδων και της διάλυσης υποδομών που συνδέονται με αυτές, που θα επιτρέψει στις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) να αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος».

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Λιβάνου ξεκαθαρίζει ότι απορρίπτει ως παράνομη «κάθε αξίωση ενός κρατικού ή μη κρατικού παράγοντα να καταφεύγει στη βία στο όνομά της χωρίς τη ρητή εξουσιοδότησή της».

Σταδιακή ανάπτυξη του λιβανικού στρατού

Βάσει του σχεδίου, ο λιβανικός στρατός θα επανακτήσει σταδιακά τον έλεγχο της επικράτειας, ξεκινώντας από δύο «πιλοτικές ζώνες». Οι συγκεκριμένες περιοχές θα καθοριστούν από κοινού με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος θα τις παραδίδει σταδιακά, αφού προηγηθεί ο αφοπλισμός των «μη κρατικών ένοπλων ομάδων» και η διάλυση των σχετικών υποδομών τους.

Στη συνέχεια προβλέπεται η δημιουργία και άλλων «πιλοτικών ζωνών» κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο πλευρών.

Με την ολοκλήρωση της ανάληψης του πλήρους ελέγχου από τον λιβανικό στρατό, «οι προσπάθειες ανοικοδόμησης που υποστηρίζονται από τη διεθνή κοινότητα θα αρχίσουν, και οι Λιβανέζοι άμαχοι θα μπορούν να επιστρέψουν με κάθε ασφάλεια στις ζώνες αυτές που θα τεθούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των αρχών του λιβανικού κράτους».

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν διεκδικεί λιβανικά εδάφη

Στο κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ αναφέρει ότι «οι στρατιωτικές ενέργειές του στον Λίβανο είναι μόνο η συνέπεια επιθέσεων, απειλής που αντιπροσωπεύουν και των εχθρικών προθέσεων μη κρατικών ένοπλων ομάδων και ιδίως της Χεζμπολάχ».

Προσθέτει ακόμη ότι «η εξαφάνιση αυτής της απειλής, θα εξαλείψει κάθε ανάγκη στο μέλλον για στρατιωτική επέμβαση ή για παρουσία των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ στον Λίβανο» και ότι «η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν έχει καμία εδαφική βλέψη στον Λίβανο».

Διεθνής στήριξη για την ανοικοδόμηση

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ενεργό εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινητοποιήσουν τους διεθνείς εταίρους τους για να προσφέρουν ενεργό υποστήριξη στη λιβανική κυβέρνηση προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα, να αποκαταστήσει τις υποδομές, να επανεκκινήσει την οικονομία και να δημιουργήσει προοπτικές ευημερίας».

Από την πλευρά του, ο Λίβανος αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι «δεσμεύεται ρητά να εμποδίσει την εκτροπή κεφαλαίων που προορίζονται για την ανοικοδόμηση προς όφελος μη κρατικών ένοπλων ομάδων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτές».