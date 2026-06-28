Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα τα ξημερώματα, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 17 Ιουνίου.

Η ένταση επεκτείνεται πλέον και στις χώρες του Κόλπου, ενώ οι εκατέρωθεν απειλές ενισχύουν τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο προς την Κυριακή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Λίγες ώρες αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν εξαπολύοντας πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

#WIONWorldDNA | US strikes multiple targets in Iran



Trump: Iranian missile, drone storage sites hit



Trump threatens to resume military operations@JyotsnaKumar13 has more pic.twitter.com/2jN7iLvfTW — WION (@WIONews) June 28, 2026

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν συνολικά δέκα στόχους στο ιρανικό έδαφος.

Οι επιδρομές επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), αλλά και υποδομές που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις ναρκοθέτησης.

Την ίδια ώρα, εκρήξεις καταγράφηκαν στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν. Η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB μετέδωσε, επικαλούμενη Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο, ότι επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών, ενώ έκανε λόγο και για πλήγματα σε χωριό του νησιού Κεσμ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

US airstrikes again hit Iran as Tehran strikes Bahrain and Kuwait, further imperiling interim deal https://t.co/Eo6o5el88x — O.C. Register (@ocregister) June 28, 2026

Η CENTCOM υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν συνέχεια των αμερικανικών αντιποίνων για την επίθεση που είχε δεχθεί το φορτηγό πλοίο Ever Lovely και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «είχε την ευκαιρία να τιμήσει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το κάνει».

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ιρανικό drone-καμικάζι έπληξε το δεξαμενόπλοιο Kiku, υπό σημαία Παναμά, το οποίο έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η απάντηση του Ιράν

Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε λίγες ώρες αργότερα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις.

«Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με το δίκτυο Press TV.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ακόμη ότι «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν».

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⚠️ Iranian🇮🇷 IRGC says it targeted 8 US🇺🇸 military sites in response to US strikes on Iran.



⚠️ U.S. President Trump warns "the Islamic Republic of Iran will no longer exist" if the US is forced to complete the job.



Friends serious attacks have been started now.. — M&M Abtahi_FX (@AkramFehmida) June 28, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση προειδοποιούν ότι «Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων (…) θα λάβει αμείλικτη απάντηση».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ επιβεβαίωσαν ότι δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Οι νέες απειλές Τραμπ

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα τελευταία στρατιωτικά επεισόδια.

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν μόλις αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ, για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

BREAKING ⚡️🇺🇸 Trump just announced new US military strikes on Iran, saying if "there comes a point when we can no longer act reasonably," Iran "will no longer exist" 📢 pic.twitter.com/Y2Kwo8XB7o — cabrito (@Mbrito1) June 28, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, προειδοποιώντας:

«Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή (…) που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία».

Μάλιστα, διαμήνυσε πως «εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».

Νέα ένταση και στον Λίβανο

Παράλληλα με τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αντιδράσεις προκαλεί και η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλο λάθος», υποστηρίζοντας ότι «Η συμφωνία-πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας», κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι ουσιαστικά «νομιμοποιεί» την ισραηλινή κατοχή.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και διαβεβαίωσε ότι η Βηρυτός «θα αναλάβει τις ευθύνες της» για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Θετική στάση κράτησε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία-πλαίσιο «ιστορική», τονίζοντας πως αποτελεί «πλήγμα» για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Αντίθετα, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ άσκησε έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «μέγα λάθος». Όπως υποστήριξε, η παρουσία υπουργών της Χεζμπολάχ στη λιβανική κυβέρνηση καθιστά αδύνατη την εμπιστοσύνη προς τη Βηρυτό, επιμένοντας ότι μόνο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εξουδετερώσουν τον οπλισμό της οργάνωσης.