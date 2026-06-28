Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, όταν εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετωπίσιμος. Γι’ αυτό και μία από τις καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης είναι η παρατήρηση κάθε προειδοποιητικού σημαδιού και η άμεση επικοινωνία με γιατρό για την αξιολόγησή του.

Όπως επισημαίνουν γαστρεντερολόγοι, ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί επειδή είναι πιθανό να αναπτυχθεί χωρίς συμπτώματα. Ακόμα όμως και όταν προκαλεί συμπτώματα, αυτά μπορεί μερικές φορές να αποδοθούν λανθασμένα σε άλλες καταστάσεις, όπως οι αιμορροΐδες, κάποια λοίμωξη ή η δυσκοιλιότητα.

Ο λόγος είναι πως στα αρχικά στάδια της νόσου μπορεί να είναι τόσο ήπια ώστε να αγνοηθούν. Δεν φαίνονται αρκετά σοβαρά ώστε να οδηγήσουν κάποιον να καλέσει τον γιατρό του, παρά μόνο όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει.

Το σημάδι που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε

Ποιο είναι, λοιπόν, το νούμερο 1 σημάδι που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε; Οι γαστρεντερολόγοι συμφωνούν ότι αυτό είναι η αιμορραγία από το ορθό ή η παρουσία αίματος στα κόπρανα.

Η βασική σύσταση των ειδικών είναι να μην αποδίδεται αυτόματα το αίμα στις αιμορροΐδες. Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, το αίμα που εμφανίζεται στην τουαλέτα μετά την κένωση μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα, συμπεριλαμβανομένου του παχέος εντέρου. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να ελέγχεται από γιατρό, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμβαίνει κάτι επικίνδυνο.

Εκτός από την αιμορραγία από το ορθό, οι ειδικοί αναφέρουν ότι άλλα συχνά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου περιλαμβάνουν την ανεξήγητη ή ακούσια απώλεια βάρους, τον έντονο κοιλιακό πόνο και τις επίμονες αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου.

Η σημασία των προληπτικών ελέγχων

Παράλληλα με την προσοχή σε αυτά τα σημάδια, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι συστάσεις του γιατρού σχετικά με το πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι προληπτικοί έλεγχοι.

Οι ειδικοί συνιστούν την έναρξη τακτικού ελέγχου για καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού μετά την ηλικία των 45 ετών. Ωστόσο, όσοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας ώστε αυτός να καθορίσει το κατάλληλο πλάνο πρόληψης και ελέγχου ανάλογα με την περίπτωσή σας.