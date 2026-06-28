Η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 μετά από ένα χορταστικό παιχνίδι και εξασφάλισαν και οι δύο την παρουσία τους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Οι Αυστριακοί τερμάτισαν δεύτεροι στον όμιλο λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων και θα βρουν την Ισπανία στη φάση των «32». Από την άλλη πλευρά, η Αλγερία προκρίθηκε ως τρίτη και θα παίξει με την Ελβετία.

Η Αυστρία ήταν αυτή που ξεκίνησε καλύτερα και στο 28′ μετά από έξοχη πάσα του Αλάμπα, ο Αρναούτοβιτς βγήκε τετ α τετ και σκόραρε για το 0-1.

Στο 40′ οι Αλγερινοί έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όταν ο Σεϊμπί έκανε το δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έφυγε άουτ.

Στο 45′ τελικά η Αλγερία έφερε το ματς στα ίσια. Ο Μαχρέζ έδωσε στον Μπελγκαλί ο οποίος πέρασε τους αμυντικούς και με ωραίο σουτ έκανε το 1-1.

Η Αυστρία απέκτησε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ στο 55′. Ο Λάιμερ γύρισε την μπάλα στην περιοχή, ο Σάμπιτζερ έπιασε ένα πολύ ωραίο σουτ και έκανε το 2-1 για την ομάδα του. Η απάντηση της Αλγερίας ωστόσο ήρθε άμεσα.

Ο Αουάρ στο 60′ έκανε μία εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά, έστρωσε στον Μαχρέζ και εκείνος με ωραίο σουτ ισοφάρισε ξανά σε 2-2 για την Αλγερία.

Μάλιστα οι Αφρικανοί έκαναν την ανατροπή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαχρέζ και πάλι. Ωστόσο ο Κάλαϊτζιτς στην τελευταία φάση του αγώνα στο 90+6′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-3.

ΑΛΓΕΡΙΑ: Μπενμπότ, Μπελγκαλί, Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Χαντζάμ, Μάζα, Μπενταλέμπ, Αουάρ, Μαχρέζ, Τσαϊμπί, Γκουϊρί.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος, Λίνχαρτ, Αλάμπα, Εμβένε, Σέιβαλντ, Τσαβέρ Σλάγκερ, Σμιντ, Λάιμερ, Σάμπιτσερ, Αρναούτοβιτς.