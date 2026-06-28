Με το απόλυτο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλό της η Αργεντινή, η οποία χωρίς να συναντήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα νίκησε την Ιορδανία με 3-1.

Έτσι η «αλμπισελέστε» πήρε την πρώτη θέση του ομίλου με το τρία στα τρία που έκανε και στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026 θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η Αργεντινή μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και στο 13′ ο Οταμέντι έπιασε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λο Σέλσο, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 19′ η ομάδα του Λιονέλ Μέσι κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Λο Σέλσο με ένα εξαιρετικό κτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αμπουλαίλα για το 1-0.

Στο 28′ ο Ταλιαφίκο έκανε το γύρισμα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έπιασε το σουτ με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Λο Σέλσο έκανε την κεφαλιά, με τον Αμπουλαίλα να αποκρούει εντυπωσιακά.

Ωστόσο, στην ίδια φάση ο Λό Σέλσο δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από τον Αλ Ρασντάν και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Λαουτάρο Μαρτίνες διαμορφώνοντας το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 54’ ο Λαουτάρο άγγιξε ξανά το γκολ, όταν επιχείρησε ένα εξαιρετικό πλασέ όμως η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε άουτ.

Η Ιορδανία από την πλευρά της άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει στην αντεπίθεση και στο 55’ ο Αλ Ταμάρι βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και μείωσε σε 2-1.

Ωστόσο δέκα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης η Αργεντινή βρήκε και τρίτο γκολ και αυτή τη φορά από τον Μέσι ο οποίος είχε περάσει στον αγώνα ως αλλαγή.

Ο αρχηγός της Αργεντινής με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 3-1 για την Αργεντινή καθαρίζοντας έτσι την υπόθεση νίκη.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ: Αμπουλαίλα, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ, Χαντάντ, Αλ Ρασντάν (76′ Τζαμούς), Αλ Ραγουαμπντέ, Αμπού Ταχά, Φακουρί (46΄Αλ Αμαρντί), Ολβάν, Αζαϊζέχ (46′ Αλ Ταμάρι).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Μαρτίνεζ, Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Εζεκιέλ Παλάσιος, Παρέδες, Λο Σέλσο (60′ Αλμάντα), Σιμεόνε (71′ Μπάρκο), Νίκο Παζ (61′ Μακ Άλιστερ), Άλβαρες, Λαουτάρο (60′ Μέσι).