Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη βρέθηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ζω καλά” στον ΣΚΑΪ, το οποίο και θα προβληθεί το πρωινό της Κυριακής.

Ανάμεσα σε άλλα, όπως βλέπουμε στο sneak preview της συνέντευξης, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για τις φοβίες που έχει σαν πατέρας σε σχέση με την ολοένα και αυξανόμενη βία των ανηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως η Ναταλί, εκ των πραγμάτων, είναι πιο αυστηρή. Στο κομμάτι της εφηβείας όμως, επειδή οι κίνδυνοι είναι πολλοί, νομίζω ότι και γω γίνομαι πολύ κακός. Δηλαδή είναι φορές που πιάνω τον εαυτό μου και λέω «πάλι τα ίδια λες;». Κι όμως, λέω πάλι τα ίδια.

Το πιο απλό παράδειγμα είναι αυτό που βιώνω το τελευταίο οκτάμηνο, μπορεί και χρόνο. Να μπορεί να βγαίνει παραπάνω έξω. 23:30 είναι το όριο μας, εν τω μεταξύ όλοι οι φίλοι του πηγαίνουν στη Γλυφάδα και θέλει να πάει με το λεωφορείο, από το Λαγονήσι που μένουμε. Θέλει να κατακτήσει το λεωφορείο, θέλει να κατακτήσει και το πέρα από τις 23:30 αλλά τα δεδομένα μέχρι τώρα είναι αυτά.

Όλο αυτό με ενοχλεί γιατί φοβάμαι, γιατί τρέμω. Γιατί όταν τον πάμε στη Γλυφάδα, καθόμαστε με τη Ναταλί εκεί και τρώμε κάτι περιμένοντας μες στο αυτοκίνητο να πάει 23:30 και βλέπω αγέλες παιδιών. Όλες ντυμένες ομοιόμορφα μαύρα και τρέμω, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει παραδέχθηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στη νέα του συνέντευξη στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.