Ο Τόνι Πάρκερ είναι πλέον ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν και σε δηλώσεις του στη L’ Equipe ανακοίνωσε τις πρώτες πέντε μεταγραφές, με το μπάτζετ να εκτοξεύεται στα 58 εκατ. ευρώ.

Τη φετινή σεζόν η γαλλική ομάδα ήταν ουραγός στη Euroleague, τη νέα όμως θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και για να γίνει αυτό προχωράει σε δυνατές μεταγραφές, ανεβάζοντας κατακόρυφα τα έξοδά της.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη L’ Equipe, ο Βιλερμπάν ανακοίνωσε τις μεταγραφές των Σιλβέν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Τάις, Αρμόνι Μπρουκς, Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ και Μποθ Γκαχ.

«Ήθελα έναν παίκτη-στυλοβάτη, και ο Φρανσίσκο βρισκόταν στην κορυφή της λίστας μου. Έχει πραγματικά αυτό το γαλλικό DNA. Είναι απίστευτο που καταφέραμε να τον πείσουμε.

Ο Τάις αποτελεί μια σημαντική μεταγραφή για εμάς. Φέρνει πλούσια εμπειρία, και αυτό αλλάζει τα πάντα στα αποδυτήρια. Με τον Μπρουκς, υπογράψαμε έναν από τους καλύτερους γκαρντ της Ευρωλίγκας. Επίσης, ολοκληρώσαμε τις συμφωνίες με τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και τον Μποθ Γκαχ», ήταν τα λόγια του Πάρκερ.