Η προπόνηση με αντιστάσεις είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της σαρκοπενίας, της διαδικασίας απώλειας μυϊκής μάζας που ξεκινάει ήδη από τη δεκαετία των 40 και των 50 και συνεχίζεται για το υπόλοιπο της ζωής.

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης δεν βοηθούν απλώς το σώμα να διατηρήσει περισσότερη μυϊκή μάζα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν ακόμη και να αντιστρέψουν τη διαδικασία, βοηθώντας στην αύξησή της.

Οι παρακάτω εννέα ασκήσεις ενδυνάμωσης αποτελούν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα προπόνησης, με στόχο τη διατήρηση της δύναμης, της λειτουργικότητας και της φυσικής κατάστασης μετά τα 50…

1. Καθίσματα

Τα καθίσματα ενεργοποιούν τους περισσότερους μυς του κάτω μέρους του σώματος. Πρόκειται για μια εξαιρετικά λειτουργική άσκηση, καθώς μιμείται την κίνηση που κάνουμε όταν θέλουμε να σηκωθούμε, να καθίσουμε ή να εκτελέσουμε παρόμοιες καθημερινές ενέργειες. Συνιστώνται 10 έως 12 επαναλήψεις ανά σετ, για 3 σετ ανά προπόνηση.

2. Γέφυρες

Οι γλουτιαίοι είναι μία από τις πιο σημαντικές μυϊκές ομάδες του σώματος. Αυτοί οι ισχυροί μύες βοηθούν το σώμα να παραμένει όρθιο και επιτρέπουν την παραγωγή εκρηκτικής δύναμης όταν χρειάζεται. Οι γέφυρες απομονώνουν τους γλουτιαίους και συμβάλλουν στη διατήρηση της δύναμής τους, ανεξάρτητα από την ηλικία. Συνιστώνται 10 έως 15 επαναλήψεις ανά σετ, για 3 σετ ανά προπόνηση.

3. Πιέσεις ώμων από όρθια θέση

Οι πιέσεις πάνω από το κεφάλι βοηθούν στην αύξηση της σταθερότητας και της δύναμης στην περιοχή των ώμων. Η συγκεκριμένη άσκηση δίνει έμφαση κυρίως στους δελτοειδείς, στους τρικεφάλους και σε άλλους βασικούς μυς του άνω μέρους του σώματος. Συνιστώνται 10 έως 12 επαναλήψεις ανά σετ, για 3 σετ ανά προπόνηση.

4. Κωπηλατική με το βάρος του σώματος

Οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν ένα ηλικιωμένο άτομο πέσει, η ικανότητα να τραβήξει ή να σπρώξει τον εαυτό του για να σηκωθεί είναι απαραίτητη. Η κωπηλατική με το βάρος του σώματος γυμνάζει τους δικεφάλους, τους πλατείς ραχιαίους, καθώς και ορισμένους ακόμη μυς της πλάτης και των ώμων. Συνιστώνται 10 έως 15 επαναλήψεις ανά σετ, για 3 σετ ανά προπόνηση.

5. Σανίδα

Οι ισομετρικές ασκήσεις, όπως η σανίδα, είναι εξαιρετικές για την ενδυνάμωση των μυών του κορμού. H συγκεκριμένη άσκηση μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί, ώστε να γίνει πιο εύκολη ή πιο δύσκολη, ανάλογα με το τρέχον επίπεδο φυσικής κατάστασης. Κρατήστε τη θέση για 30 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε 4 φορές ανά προπόνηση.

6. Κάμψεις

Οι κάμψεις (push-ups) είναι μια αγαπημένη άσκηση εδώ και γενιές. Γυμνάζουν το στήθος, τους τρικεφάλους και διάφορους μυς των ώμων. Πρόκειται επίσης για μια σημαντική λειτουργική κίνηση, την οποία χρειάζεται να χρησιμοποιούμε καθημερινά. Συνιστώνται 10 έως 12 επαναλήψεις ανά σετ, για 3 σετ ανά προπόνηση.

7. Προβολές

Όπως και τα καθίσματα, οι προβολές είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη λειτουργικής δύναμης στο κάτω μέρος του σώματος. Ωστόσο, προσφέρουν και ένα επιπλέον όφελος, καθώς ενσωματώνουν την ισορροπία και την ενδυνάμωση κάθε ποδιού ξεχωριστά. Προτείνονται 10 έως 12 επαναλήψεις ανά σετ, για 3 σετ ανά προπόνηση.

8. Πιέσεις πάγκου

Οι πιέσεις πάγκου γυμνάζουν τους ίδιους μυς με τις κάμψεις, αλλά με έναν τρόπο που είναι γνωστός ως κίνηση «ανοιχτής αλυσίδας». Στις κινήσεις ανοιχτής αλυσίδας, όπου τα χέρια είναι ελεύθερα να κινούνται, ενεργοποιούνται περισσότερο οι σταθεροποιητικοί μύες, αυξάνοντας τη συνολική δυσκολία και αποτελεσματικότητα της άσκησης. Συνιστώνται 10 έως 12 επαναλήψεις ανά σετ, για 3 σετ ανά προπόνηση.

9. Αντιπεριστροφές με λάστιχο

Οι ασκήσεις με λάστιχο, όπως οι αντιπεριστροφές, είναι πολύ χρήσιμες για την αύξηση της σταθερότητας του κορμού. Η συγκεκριμένη κίνηση γυμνάζει τους πλάγιους κοιλιακούς και τους ώμους, οδηγώντας σε καλύτερη λειτουργική ικανότητα στην καθημερινή ζωή. Συνιστώνται 10 έως 12 επαναλήψεις ανά σετ, ανά πλευρά, για 3 σετ ανά προπόνηση.

Η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά μετά τα 50

Συνδυάζοντας αυτές τις κινήσεις σε μία προπόνηση, μπορείτε να διατηρήσετε ή και να ενισχύσετε τη μυϊκή σας μάζα, αντιμετωπίζοντας τη σαρκοπενία. Για μέγιστο όφελος, στόχος είναι να εκτελείτε αυτή τη ρουτίνα 2 έως 3 φορές την εβδομάδα. Ξεκινώντας άμεσα βοηθά το σώμα σας να παραμείνει δυνατό και λειτουργικό όσο περνούν τα χρόνια.