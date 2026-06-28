Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις και οι επαφές της ηγετικής ομάδας της ΝΔ με πολιτευτές και κομματικά στελέχη, προκειμένου να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια και να είναι έτοιμα έως το τέλος του καλοκαιριού.

Στην Α’ Αθηνών, μαζί με τους πρωτοκλασάτους, ο ανταγωνισμός δείχνει να χτυπάει κόκκινο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα βρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Θανάσης Πλεύρης, ο διεθνολόγος και πρώην υφυπουργός Άγγελος Συρίγος και ο Νικήτας Κακλαμάνης, που παίζει όμως δυνατά και για το Επικρατείας.

Νέα είσοδος αυτή της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, ενώ φαίνεται να κλειδώνουν ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού και ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης, ο οποίος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος με τον Νίκο Χαρδαλιά στον Κεντρικό Τομέα.

Η υποψηφιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, έχει αυξήσει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό στον Βόρειο Τομέα, όπου εκλέγονται: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, η πρώην υφυπουργός Ζωή Ράπτη και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, το όνομα του οποίου ακούγεται έντονα για το Επικρατείας.

Στον αχανή Νότιο Τομέα της Αθήνας οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να κάνουν πολλά χιλιόμετρα.

Εδώ, μετά την προσθήκη στο ψηφοδέλτιο του διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας, Νίκου Ρωμανού, την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου, ενώ εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Τάσος Γαϊτάνης.

Εδώ εκλέγονται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, ο Γιάννης Καλλιάνος, η πρώην υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κατέβει ξανά ο Διονύσης Χατζηδάκης, ενώ ακούγεται και το όνομα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, αν δεν τον δούμε στο Επικρατείας.

Στα Δυτικά θα είναι και πάλι υποψήφιος ο βετεράνος υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον ανταγωνισμό να αυξάνει μετά την προσθήκη στο ψηφοδέλτιο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Στη μάχη του σταυρού θα ριχτούν εκ νέου ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, και οι εν ενεργεία βουλευτές, Μαρία Συρεγγέλα και Δημήτρης Καλογερόπουλος, ενώ εκ νέου υποψήφιος θα είναι και ο Μπάμπης Καραθάνος.

Και στην Ανατολική Αττική, με την προσθήκη του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, στην περιφέρεια αυτή θα δοθεί σκληρή μάχη, καθώς εδώ εκλέγονται η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Μάκης Βορίδης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Γιώργος Βλάχος και ο Βασίλης Οικονόμου, ενώ και η Βάσω Κόλλια ενδέχεται να κατέβει ξανά.

Στην Α’ Πειραιά εκ νέου υποψήφιοι θα είναι η υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός, Κώστας Κατσαφάδος, και ο εν ενεργεία βουλευτής, Νίκος Βλαχάκος.

Στη Β’ Πειραιά, από τους εν ενεργεία, Γιώργο Βρεττάκο, Μιχαήλ Λιβανό και Δημήτρη Μαρκόπουλο, που υπουργοποιήθηκε, ο Γιάννης Τραγάκης αναμένεται να δώσει τη σκυτάλη στην κόρη του, Αργυρώ Τραγάκη, ενώ φαίνεται να κλείδωσαν και ο γνωστός φωτογράφος, Δημήτρης Σκουλός, όπως και ο τέως πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος.

Νέα ονόματα σε όλη τη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα, προς το παρόν, τα νέα ονόματα που ακούγονται είναι της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ για τα περιφερειακά ΜΜΕ και συντονίστριας του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενας Σώκου, στην Αργολίδα, του δικηγόρου Ζώη Σταυρόπουλου.

Επίσης, στο άντρο του Αντώνη Σαμαρά στη Μεσσηνία, η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, στη Χαλκιδική, ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, στην Κέρκυρα, η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, στην Εύβοια, ο νεαρός δικηγόρος Απόστολος Σπανός, στην Ευρυτανία, ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Πιερία, η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Τζήκα.