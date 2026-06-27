Το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην παραλία του Διστόμου, είπαν συγγενείς και φίλοι στην 35χρονη μητέρα που έχασε τη ζωή της λίγες μέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η ξαφνική απώλεια της άτυχης μητέρας βύθισε στη θλίψη την οικογένειά της και όσους τη γνώριζαν.

Στην περίπτωση της 35χρονης από τη Λιβαδειά, όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη (24.06.2026) όταν έφτασε στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για προγραμματισμένη καισαρική. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της, καθώς είχε ήδη έναν 8χρονο γιο.

Ωστόσο, στη συνέχεια παρουσιάστηκαν επιπλοκές και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου

«Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω όλη την αλήθεια για όσα συνέβησαν, η αγάπη μου για σένα δεν τελείωσε σήμερα», λέει σε μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook ο σύζυγος της 35χρονης που έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της και μετά από επιπλοκές έχασε τη ζωή της στη Λιβαδειά.

Τα λόγια του συζύγου της 35χρονης ραγίζουν καρδιές, με τον ίδιο να δίνει δυο υποσχέσεις στη γυναίκα του, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος την υπόθεση για να δει τι συνέβη και ότι θα συνεχίσει να αγαπάει τα παιδιά τους και θα κάνει τα πάντα για τα δύο αγγελούδια τους: «Για πού το έβαλες, αστέρι μου…

Και μου άφησες μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ. Μου πήρες μαζί σου το μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς μου και άφησες πίσω μια σιωπή που πονάει κάθε δευτερόλεπτο.

Η αγάπη μου για σένα δεν τελείωσε σήμερα. Αντίθετα, από σήμερα θα σε αγαπώ ακόμα περισσότερο, μέχρι την τελευταία μου ανάσα. Θα ζεις μέσα στην καρδιά μου, στις αναμνήσεις μας και σε κάθε στιγμή της ζωής μου.

Σου δίνω μια υπόσχεση. Θα κάνω τα πάντα για τα δύο μας αγγελούδια. Θα σταθώ δίπλα τους σαν πατέρας και σαν μάνα μαζί. Θα μεγαλώσουν με την ίδια αγάπη, τις ίδιες αξίες και την ίδια ζεστασιά που τους χάρισες εσύ όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νιώθουν κάθε μέρα πόσο πολύ τα αγαπούσες.

Και σου υπόσχομαι ακόμα κάτι… Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω όλη την αλήθεια για όσα συνέβησαν. Αν έγινε το παραμικρό λάθος ή αμέλεια, θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το χρωστάω σε σένα, στα παιδιά μας και στην αγάπη που ζήσαμε.

Καλό ταξίδι, αστέρι μου… Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, θα σε κουβαλάω μέσα μου κάθε μέρα.

Θα είσαι για πάντα η γυναίκα της ζωής μου.

Σ’ αγαπώ σήμερα, αύριο και για πάντα».

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας halkida tv