Μια ακόμη τραγωδία μετά από τοκετό συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Λιβαδειά, όπου μια νεαρή μητέρα έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Η γυναίκα είχε μεταβεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για προγραμματισμένη καισαρική τομή. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε και η μητέρα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, καθώς είχε ήδη έναν 8χρονο γιο.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.

Παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η νεαρή μητέρα παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία μετά τον τοκετό.

Οι γιατροί την υπέβαλαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την αιμορραγία και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου συνεχίστηκε η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.

Οι πρώτες ενδείξεις και η έρευνα

Οι πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική εξέταση φέρονται να δείχνουν ότι υπήρξαν σοβαρές επιπλοκές κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό, οι οποίες οδήγησαν σε ακατάσχετη αιμορραγία.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν τυχόν ιατρικές ευθύνες, λάθη ή παραλείψεις.

Σε αυτή τη φάση, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν μπορούν να προδικαστούν συμπεράσματα.

«Η εγκυμοσύνη της εξελισσόταν χωρίς προβλήματα»

Φίλη της άτυχης μητέρας ανέφερε ότι η εγκυμοσύνη της εξελισσόταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και πως αρχικά η γυναίκα ετοιμαζόταν να γεννήσει φυσιολογικά.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει σοκ, καθώς η νεαρή μητέρα είχε μόλις φέρει στον κόσμο το παιδί της και η οικογένειά της περίμενε να επιστρέψει στο σπίτι μαζί με το νεογέννητο.

Αντί για χαρά, οι δικοί της άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ανείπωτη απώλεια.

Θλίψη και στη Μυτιλήνη για τη Μάγδα Πασβούρη

Το περιστατικό στη Λιβαδειά έρχεται ενώ παραμένει νωπή η θλίψη για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού Μάγδας Πασβούρη στη Μυτιλήνη.

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από σοβαρές επιπλοκές που συνδέονται με τον τοκετό, αφήνοντας πίσω της το νεογέννητο παιδί της.

Η είδηση συγκλόνισε το Βοστάνειο Νοσοκομείο, όπου εργαζόταν, αλλά και την τοπική κοινωνία της Λέσβου, καθώς η 36χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους και στους ασθενείς της.

Συνάδελφοι και φίλοι μιλούν για μια επιστήμονα με κατάρτιση, ευγένεια και βαθιά ανθρωπιά, που είχε ξεχωρίσει για τον τρόπο με τον οποίο στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους που φρόντιζε.

Δύο υποθέσεις που προκαλούν ερωτήματα

Οι δύο τραγωδίες, αν και διαφορετικές και υπό διερεύνηση, έχουν προκαλέσει έντονη συγκίνηση και αγωνία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις θα δοθούν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τους ιατρικούς φακέλους και την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Το βέβαιο είναι ότι πίσω από τους αριθμούς και τις ιατρικές περιγραφές υπάρχουν οικογένειες που θρηνούν, νεογέννητα παιδιά που δεν θα γνωρίσουν τις μητέρες τους και κοινωνίες που ζητούν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη.

Η υπόθεση της Λιβαδειάς βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, με το ερώτημα να παραμένει: επρόκειτο για μια απρόβλεπτη μαιευτική επιπλοκή ή υπήρξαν παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την εξέλιξη;