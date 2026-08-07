Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη Σερρών, όπου μια 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο σύζυγος της 43χρονης και πατέρας του 21χρονου βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αδιανόητη απώλεια, καθώς έχασε ταυτόχρονα τη σύζυγο και το παιδί του.

«Έχασα και τη γυναίκα και το παιδί μου. Πήγαιναν για δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε, τα έχασα όλα», ανέφερε στην ΕΡΤ, περιγράφοντας τον πόνο που βιώνει η οικογένεια.

Η μοιραία διαδρομή για τη δουλειά

Η 43χρονη και ο 21χρονος επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο νεαρός, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Οι δυο τους είχαν ξεκινήσει νωρίς το πρωί από το σπίτι τους στην Παλαιοκώμη, με προορισμό την εργασία τους σε επιχείρηση που βρίσκεται στην παραλία Οφρυνίου.

Περίπου στις 07:30, το ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και μητέρα και γιος έχασαν ακαριαία τη ζωή τους. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, περιέγραψε στο Mega τις στιγμές που προηγήθηκαν της σύγκρουσης.

Όπως υποστήριξε, κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του με ταχύτητα περίπου 75-80 χιλιομέτρων την ώρα, όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά το αυτοκίνητο να περνά στο αντίθετο ρεύμα.

«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι προσπάθησε να κάνει ελιγμό προς τα αριστερά για να αποφύγει το αυτοκίνητο, χωρίς όμως να προλάβει να αποτρέψει τη σύγκρουση.

«Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με ‘μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

Η οικογένεια ζούσε στην Παλαιοκώμη

Η οικογένεια, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην Παλαιοκώμη Σερρών. Η 43χρονη και ο 21χρονος εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρυνίου και το πρωί της Παρασκευής είχαν ξεκινήσει μαζί για τη δουλειά τους.

Πίσω τους αφήνουν τον σύζυγο και πατέρα, αλλά και την κόρη της οικογένειας, οι οποίοι καλούνται πλέον να διαχειριστούν τον ξαφνικό και διπλό χαμό των δικών τους ανθρώπων. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία μετωπική σύγκρουση.