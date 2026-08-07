Με το αριστερό ξεκίνησε στο EuroBasket U16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, η Εθνική Παίδων.

Η «γαλανόλευκη» παρουσία του Ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη, ηττήθηκε στην παράταση από την Ισπανία με 96-86.

Η Ελλάδα αν και δεν μπήκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο ανέβασε την απόδοσή της στον δεύτερο και στο τρίτο δεκάλεπτο και έφτασε να είναι μπροστά με 14 πόντους διαφορά στο 23’ με 51-37.

Ωστόσο στην συνέχεια οι Παίδες έμειναν από δυνάμεις η Ισπανία άρχισε να ροκανίζει την διαφορά και στα 21.9’’ πριν το τέλος του αγώνα ισοφάρισε σε 83-83.

Στην παράταση οι Ισπανοί έχτισαν προβάδισμα και με σερί 7-0 έφτασαν στην νίκη. Επόμενος αντίπαλος το Ισραήλ, αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου το μεσημέρι (13:00).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 35-46, 61-64, 83-83 (κ.α.), 96-86 (παρ.)