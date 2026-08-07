Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία ενός 78χρονου βετεράνου του Πολεμικού Ναυτικού, για την οποία συνελήφθη ένας 15χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές φέρεται να φορούσε στολή κλόουν την ώρα της επίθεσης.

Το θύμα, ο John Wesley Allen Sr., δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη East St. Louis του Ιλινόις. Ο ανήλικος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Λίγο πριν από την επίθεση, κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν σε κουδούνι κατοικίας κατέγραψε ένα άτομο με κόκκινη και μαύρη στολή κλόουν να πλησιάζει την είσοδο. Στο βίντεο, το πρόσωπό του είναι εν μέρει καλυμμένο, ενώ ο ίδιος κοιτάζει απευθείας στον φακό και ψιθυρίζει:

«I have a gift for you» («Έχω ένα δώρο για σένα»).

I have a gift for you … Teen Clown Kills 78 Year Old … Illinois State Police have arrested a 15-year-old as part of a homicide investigation in East St. Louis.



Police responded late Monday night to 76th and State Street after finding a body in the roadway. State police say… https://t.co/IUNqvi7nyj pic.twitter.com/ZhgQCxD89A — SubX.News® (@SubxNews) August 6, 2026

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, καθώς καταγράφει τις κινήσεις του υπόπτου λίγο πριν από τη φονική επίθεση.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι ένας νεαρός περιφερόταν στους δρόμους κρατώντας μεγάλο μαχαίρι και κοιτούσε μέσα από τα παράθυρα κατοικιών, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους.

«Πίστεψα ότι θα σκότωνε όποιον ήταν μέσα»

Ο Lee Palmer, στο σπίτι της μητέρας του οποίου καταγράφηκε το βίντεο, περιέγραψε τον φόβο που ένιωσε όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του υπόπτου. «Πίστεψα ότι θα σκότωνε όποιον βρισκόταν μέσα. Ευτυχώς η μητέρα μου, που είναι ηλικιωμένη και ζει μόνη της, δεν άνοιξε την πόρτα», ανέφερε.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις κινήσεις του 15χρονου πριν από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 78χρονος βρισκόταν σε στάση λεωφορείου όταν δέχθηκε την επίθεση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για μια τυχαία επίθεση, καθώς μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάποια προηγούμενη σχέση μεταξύ του θύματος και του ανήλικου κατηγορούμενου. Ο Allen εντοπίστηκε νεκρός στον δρόμο λίγο μετά τις 22:00, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Ο 15χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς λίγες ώρες αργότερα.

Βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού και οδηγός λεωφορείου

Ο John Wesley Allen Sr. ήταν βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και είχε εργαστεί για περισσότερα από 35 χρόνια ως οδηγός λεωφορείου. Σύμφωνα με την οικογένειά του, την ημέρα της δολοφονίας είχε επιστρέψει από προγραμματισμένο ραντεβού σε νοσοκομείο βετεράνων και κατευθυνόταν προς το σπίτι της αδελφής του. Η οικογένειά του αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η ζωή του.

«Ήταν ο καλύτερος αδελφός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό. Δεν γνώριζε καν τον άνθρωπο που τον σκότωσε», δήλωσε η αδελφή του. Η ανιψιά του, Tenia Stanford, τον χαρακτήρισε «έναν καταπληκτικό άνθρωπο», υπογραμμίζοντας πως ήταν πάντα διαθέσιμος να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη.

«Ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούσες πάντα να βασιστείς. Τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτόν τον αδιανόητο πόνο εξαιτίας μιας εντελώς τυχαίας πράξης βίας», ανέφερε.