Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ.

Στα πλάνα καταγράφονται οι δραματικές στιγμές που έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι στέκονται ακίνητοι, ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί και οι φωνές πανικού.

Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια έξι ανθρώπους στο σχολείο. Μεταξύ των θυμάτων είναι τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης χρησιμοποίησε το πιστόλι του παππού του. Όπως δήλωσαν συμμαθητές του, ο έφηβος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς.

Ο δράστης πυροβόλησε 26 φορές, ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς, πολύ δυνατούς, ο ένοπλος μάλλον βρισκόταν στον όροφο ακριβώς από πάνω. Μπορούσα να ακούσω ακόμα και τους κάλυκες να πέφτουν στο πάτωμα», είπε μια μαθήτρια.

«Φοβόμουν ότι θα πεθάνω και δεν θα μπορέσω να εκπληρώσω τα όνειρά μου», πρόσθεσε.

Η αστυνομία έκανε λόγο για 23 τραυματίες, χωρίς να κάνει γνωστή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Δεκαπέντε μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, είπε ο Ταϊλανδός υφυπουργός Εσωτερικών Πολάπι Σουβουντσβί, μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Thai PBS.

Δείτε το βίντεο: