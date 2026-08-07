Οι φήμες για Ιωαννίδη

Οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ψάχνουν για επιθετικό και τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν φήμες για τον Ιωαννίδη. Η πρώτη του σεζόν στη Σπόρτινγκ, άλλωστε, δεν ήταν καθόλου καλή, οπότε λογικό είναι να υπάρχουν σενάρια για το μέλλον του. Προς το παρόν, πάντως, καμία από τις δύο ελληνικές ομάδες δεν έχει μιλήσει με την ομάδα της Λισαβόνας, δεν έχει κάνει κάποια κρούση για τον διεθνή Έλληνα φορ. Ο οποίος, από την πλευρά του, θέλει να είναι τη νέα σεζόν σε μια ομάδα στην οποία θα είναι βασικός, θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, ώστε να κάνει ένα δυναμικό comeback. Μπορεί να του δώσει η Σπόρτινγκ τέτοιες εγγυήσεις; Μοιάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή, οπότε λογικό είναι να υπάρχουν διάφορες φήμες. Κρούση, πάντως, δεν έχει γίνει προς το παρόν από ελληνική ομάδα.

Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί η πώληση του Αντρέ Λουίς

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει σε όλα για την πώληση του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας αλλά ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι υπάρχει ανησυχία, αμφιβολία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο λόγος που δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμη η μεταγραφή είναι επειδή δεν έχει βγει η απαραίτητη άδεια εργασίας για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Καθαρά διαδικαστικό θέμα δηλαδή. Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η άδεια εργασίας θα ανακοινωθεί η πώληση του παίκτη και οι ερυθρόλευκοι θα βάλουν 20 εκατ. ευρώ στο ταμείο τους. Όλα καλά επομένως σε αυτό το θέμα, κανένα πρόβλημα.

Δεν τους τρόμαξε κανείς

Χαμηλούς τόνους κρατάνε στην ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν, ανεπισήμως όμως υπάρχουν χαμόγελα έπειτα από όσα είδαν αυτές τις ημέρες. Η εικόνα των ανταγωνιστών, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, δεν… τρόμαξε τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όχι μόνο επειδή είναι οι κάτοχοι του τίτλου και πάντα ο κάτοχος μπαίνει στη σεζόν ως πρώτο φαβορί, αλλά και επειδή η ομάδα τους είναι πολύ πιο έτοιμη από τις επόμενες. Οι αλλαγές είναι μικρότερες, ο Νίκολιτς έχει περάσει τη νοοτροπία του σε όλους, το ρόστερ αναβαθμίζεται με στοχευμένες κινήσεις.

Κανένα πρόβλημα με το ΣΕΦ

Καμία ανησυχία δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό για την ακύρωση του πρώτου διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην ΚΑΕ έχουν πάρει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και ξέρουν πως αυτό που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Μετά τις διορθώσεις που θα γίνουν στον νέο διαγωνισμό, το έργο θα συνεχιστεί κανονικά και η ενεργειακή αναβάθμιση θα γίνει. Οι ερυθρόλευκοι, όπως έχουν πει και οι Αγγελόπουλοι, είναι πολύ δυνατοί σε κάποια θέματα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μη γίνουν στο ΣΕΦ όλα όσα θέλει η ΚΑΕ.

Οργή για Γουόκαπ

Την ώρα που η Ντουμπάι ετοιμάζει τη νέα πρόταση για την απόκτηση του Γουόκαπ, στον Ολυμπιακό σκέφτονται την επόμενη κίνησή τους. Η αίσθηση που υπάρχει την τελευταία εβδομάδα είναι πως η μεταγραφή θα γίνει τελικά, στις τάξεις των ερυθρόλευκων όμως υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να τραβήξουν το θέμα στα άκρα. Η συμπεριφορά του διεθνή γκαρντ προκάλεσε αρνητική έκπληξη σε όλους στην ομάδα και στην ΚΑΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν πως θα πρέπει να δοθεί ένα πολύ καλό μάθημα στον Γουόκαπ, για να πάρουν το μήνυμα όλοι. Δεν θα του κρεμάσουν και το δελτίο στον τοίχο, δεν θα του στρώσουν και χαλί όμως για να φύγει «ατσαλάκωτος».