Μπορεί το «Melania» να μην εξελίχθηκε στην κινηματογραφική επιτυχία που ενδεχομένως περίμενε η Amazon, όμως αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει τα σχέδια του κολοσσού για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ, μια νέα σειρά γύρω από τη ζωή της Μελάνια Τραμπ βρίσκεται ήδη στα σκαριά για το Prime Video, με την Amazon να ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμη περισσότερο την πόρτα στην προσωπική και δημόσια ζωή της.

Το πρώτο «Melania», σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ, ακολούθησε την πρώτη κυρία κατά τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025. Παρά τη μεγάλη επένδυση της Amazon, η ταινία ολοκλήρωσε την κινηματογραφική της πορεία με περίπου 16,7 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Το ποσό των 75 εκατ. δολαρίων που έχει συνδεθεί με το πρότζεκτ δεν αποτελούσε εξ ολοκλήρου προϋπολογισμό παραγωγής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Amazon MGM Studios κατέβαλε περίπου 40 εκατ. δολάρια για την απόκτηση των δικαιωμάτων της ταινίας και της σχετικής σειράς, ενώ άλλα 35 εκατ. δολάρια δαπανήθηκαν για προώθηση και διανομή.

Οι κριτικοί δεν ενθουσιάστηκαν – Η Amazon όμως συνεχίζει

Οι κριτικές για το ντοκιμαντέρ ήταν ιδιαίτερα αρνητικές. Το «Melania» είχε φτάσει ακόμη και στο 7% στο Rotten Tomatoes από τους κριτικούς λίγο μετά την κυκλοφορία του, την ώρα που η βαθμολογία του επαληθευμένου κοινού βρισκόταν στο εντυπωσιακό 99%, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις κριτικών και θεατών στην ιστορία της πλατφόρμας.

Παρά την ψυχρή υποδοχή από τους κριτικούς και τις εισπράξεις που απείχαν σημαντικά από τα ποσά που επενδύθηκαν γύρω από το πρότζεκτ, η Amazon είχε ήδη καταστήσει σαφές ότι η ιστορία δεν τελειώνει με την ταινία.

Ο επικεφαλής του Prime Video και των Amazon MGM Studios, Μάικ Χόπκινς, είχε επιβεβαιώσει ότι θα ακολουθήσει συνοδευτική σειρά ντοκιμαντέρ, σημειώνοντας παράλληλα ότι το «Melania» είχε πολύ καλή πορεία στο Prime Video μετά την κινηματογραφική του κυκλοφορία.

«Θα ανοίξουμε περισσότερο το παράθυρο στην ιδιωτική της ζωή»

Περισσότερες λεπτομέρειες έδωσε τώρα ο Μαρκ Μπέκμαν, ανώτερος σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ και παραγωγός του πρώτου ντοκιμαντέρ.

Όπως εξήγησε, η ταινία κατέγραψε μόνο ένα πολύ μικρό χρονικό κομμάτι από τη ζωή της πρώτης κυρίας και η νέα σειρά φιλοδοξεί να πάει αρκετά βαθύτερα.

«Καταγράψαμε μόνο 20 ημέρες από τη ζωή της πρώτης κυρίας», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτή τη φορά το κοινό θα δει περισσότερα από την ιδιωτική της ζωή, τον γάμο και την οικογένειά της, αλλά και από την επαγγελματική πορεία και τη φιλανθρωπική της δράση.

Η νέα παραγωγή αναμένεται επομένως να έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος από την πρώτη ταινία, η οποία περιορίστηκε στις ημέρες πριν από την επιστροφή της οικογένειας Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η επιστροφή του Μπρετ Ράτνερ με το «Melania»

Το «Melania» σηματοδότησε παράλληλα την επιστροφή του Μπρετ Ράτνερ στη σκηνοθεσία έπειτα από χρόνια απουσίας.

Ο σκηνοθέτης των «Rush Hour» είχε βρεθεί εκτός Χόλιγουντ μετά τις καταγγελίες αρκετών γυναικών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά το 2017, τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Παρά λοιπόν τις κακές κριτικές, το ακριβό εγχείρημα και το περιορισμένο σε σχέση με την επένδυση κινηματογραφικό box office, η Amazon φαίνεται πως θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη αρκετό υλικό – και ενδιαφέρον – γύρω από τη Μελάνια Τραμπ για έναν δεύτερο γύρο στις οθόνες.