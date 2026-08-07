Υπάρχουν μέρη που μοιάζουν σαν να έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον κινηματογράφο. Και υπάρχει το Αΐτ Μπεν Χαντού, το οχυρωμένο χωριό του Μαρόκου που εδώ και δεκαετίες «μεταμορφώνεται» μπροστά στην κάμερα σε αρχαίες πόλεις, βιβλικά τοπία και φανταστικά βασίλεια.

Η χαρακτηριστική εικόνα των χωμάτινων κτισμάτων που σκαρφαλώνουν το ένα πάνω από το άλλο στην πλαγιά του λόφου έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές του Χόλιγουντ. Από το κλασικό «Lawrence of Arabia» μέχρι τον «Μονομάχο» και το «Game of Thrones», το Αΐτ Μπεν Χαντού έχει αποκτήσει μια δεύτερη ζωή μέσα από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Πλέον στη μεγάλη λίστα προστέθηκε και η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, με το μαροκινό τοπίο να χρησιμοποιείται για να πάρει σάρκα και οστά η Τροία. Πρόκειται για μία από τις βασικές τοποθεσίες της τεράστιας παραγωγής του Βρετανού σκηνοθέτη, με τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα.

Ένα πραγματικό χωριό που μοιάζει με κινηματογραφικό σκηνικό

Το Αΐτ Μπεν Χαντού βρίσκεται στην επαρχία Ouarzazate, στους πρόποδες του Άτλαντα, στη νότια πλευρά της οροσειράς. Δεν πρόκειται για κινηματογραφικό set, αλλά για ένα πραγματικό παραδοσιακό οχυρωμένο οικισμό με κτίσματα από χώμα, πηλό και ξύλο (τα λεγόμενα ksar).

Τα σπίτια βρίσκονται συγκεντρωμένα μέσα σε ψηλά αμυντικά τείχη με χαρακτηριστικούς γωνιακούς πύργους, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει σχεδόν ανέγγιχτη από τον χρόνο. Οι παλαιότερες κατασκευές που σώζονται σήμερα δεν φαίνεται να χρονολογούνται πριν από τον 17ο αιώνα.

Το χωριό βρισκόταν επίσης πάνω σε μια παλιά εμπορική διαδρομή που συνέδεε περιοχές νοτίως της Σαχάρας με το Μαρακές. Από το 1987 αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ως ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νότιου Μαρόκου.

Η Τροία της «Οδύσσειας» του Christopher Nolan

Για τη δική του κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», ο Christopher Nolan επέστρεψε σε μια περιοχή που το Χόλιγουντ γνωρίζει πολύ καλά.

Τα γυρίσματα στο Μαρόκο ξεκίνησαν το 2025 και το Αΐτ Μπεν Χαντού χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση της Τροίας, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στην Εσαουίρα. Η παραγωγή δημιούργησε μεγάλης κλίμακας σκηνικά και χρησιμοποίησε εκατοντάδες κομπάρσους, συνεχίζοντας την προτίμηση του Nolan στα πραγματικά σκηνικά και στα πρακτικά εφέ αντί της αποκλειστικής προσφυγής στο CGI.

Και κάθε άλλο παρά πρώτη φορά ήταν που το συγκεκριμένο μαροκινό χωριό χρειάστηκε να ταξιδέψει κινηματογραφικά σε μια άλλη εποχή.

Από τον «Μονομάχο» στον Ιησού από τη Ναζαρέτ

Η σχέση του Αΐτ Μπεν Χαντού με τον κινηματογράφο μετρά περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Ήδη από το 1962, το αριστουργηματικό «Lawrence of Arabia» του David Lean πραγματοποίησε γυρίσματα στην περιοχή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το χωριό και το άμεσα συνδεδεμένο κινηματογραφικό τοπίο της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν ξανά και ξανά σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές:

🎬 «Lawrence of Arabia» – 1962

🎬 «The Man Who Would Be King» – 1975

🎬 «Jesus of Nazareth» – 1977

🎬 «The Jewel of the Nile» – 1985

🎬 «The Living Daylights» – 1987

🎬 «The Last Temptation of Christ» – 1988

🎬 «The Mummy» – 1999

🎬 «Gladiator» – 2000

🎬 «Alexander» – 2004

🎬 «Kingdom of Heaven» – 2005

🎬 «Babel» – 2006

🎬 «Prince of Persia: The Sands of Time» – 2010

Η παρουσία του Αΐτ Μπεν Χαντού στο «The Mummy», για παράδειγμα, καταγράφεται στις τοποθεσίες γυρισμάτων της παραγωγής, ενώ στο «Prince of Persia» χρησιμοποιήθηκε για σκηνές της αγοράς.

Ανάμεσα στις πλέον χαρακτηριστικές κινηματογραφικές συνδέσεις του παραμένει φυσικά και ο «Μονομάχος» του Ridley Scott, με το τοπίο του Αΐτ Μπεν Χαντού να αποτελεί μέρος του κόσμου μέσα στον οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία του Maximus. Η σύνδεση του χωριού με την ταινία έχει γίνει τόσο ισχυρή, ώστε σήμερα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που προβάλλονται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την περιοχή.

Η «Yunkai» του «Game of Thrones»

Το Αΐτ Μπεν Χαντού δεν έμεινε μόνο στη μεγάλη οθόνη.

Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο το είδαν χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι κοιτούσαν ένα πραγματικό χωριό του Μαρόκου, όταν εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν του «Game of Thrones».

Στη σειρά «μεταμορφώθηκε» στη Yunkai, μία από τις πόλεις του Slaver’s Bay που συναντά η Daenerys Targaryen στην πορεία της.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές είναι εκείνη στο φινάλε της τρίτης σεζόν, στο επεισόδιο «Mhysa». Μετά την απελευθέρωση της Yunkai, η Daenerys βγαίνει έξω από την πόλη και βρίσκεται μπροστά στο πλήθος των απελευθερωμένων σκλάβων, οι οποίοι την αποκαλούν «Mhysa» – «μητέρα». Η συγκεκριμένη σκηνή έχει καταγραφεί ως γυρισμένη στο Αΐτ Μπεν Χαντού.

Και έτσι ένα χωριό στους πρόποδες του Άτλαντα έγινε, έστω για μερικά λεπτά, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πόλεις του τηλεοπτικού Westeros.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται η… Δέσποινα Βανδή

Η πιο απρόσμενη σύνδεση για το ελληνικό κοινό βρίσκεται μακριά από τον Ridley Scott, τον Christopher Nolan και το «Game of Thrones».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Δέσποινα Βανδή ταξίδεψε στο Μαρόκο για τη δεύτερη εκδοχή του video clip της μεγάλης επιτυχίας «Gia», σε σκηνοθεσία Κώστα Καπετανίδη.

Η «Morocco Edition» δείχνει την τραγουδίστρια μέσα σε ένα έντονα βορειοαφρικανικό σκηνικό, με χορευτές, άλογα και το χαρακτηριστικό άνυδρο τοπίο της χώρας. Η ύπαρξη της μαροκινής εκδοχής και η σκηνοθεσία του Κώστα Καπετανίδη καταγράφονται και στις βάσεις κινηματογραφικών παραγωγών.

Υπάρχει μάλιστα πιο συγκεκριμένη ελληνική ταξιδιωτική αναφορά που συνδέει τα γυρίσματα του «Gia» με την είσοδο των τειχών του Αΐτ Μπεν Χαντού, αναφέροντας ότι εκεί πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα του video clip το 2003. Πρόκειται, πάντως, για δευτερογενή μαρτυρία και όχι για επίσημο αρχείο της παραγωγής.

Είναι ίσως η πιο απρόσμενη προσθήκη στη μακρά κινηματογραφική ιστορία του τόπου: στο ίδιο μαροκινό τοπίο που έχει φιλοξενήσει τον Maximus, την Daenerys και πλέον τον Οδυσσέα του Christopher Nolan, πέρασε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες και μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες pop stars.

Το «Χόλιγουντ» του μαροκινού Νότου

Η γοητεία του Αΐτ Μπεν Χαντού για τους κινηματογραφιστές είναι εύκολο να εξηγηθεί. Τα χωμάτινα τείχη, οι πύργοι, τα στενά περάσματα, το έντονο φως και το σχεδόν γυμνό τοπίο γύρω του επιτρέπουν στο ίδιο μέρος να «παίξει» διαφορετικούς κόσμους και διαφορετικές εποχές.

Μπορεί τη μία στιγμή να είναι μια αρχαία πόλη της Μέσης Ανατολής, την επόμενη μια ρωμαϊκή επαρχία, αργότερα η φανταστική Yunkai και, σήμερα, η Τροία της ομηρικής «Οδύσσειας».

Και αυτό είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του Αΐτ Μπεν Χαντού: δεν χρειάστηκε ποτέ πραγματικά να μοιάσει με κινηματογραφικό σκηνικό. Ήταν ήδη ένα.