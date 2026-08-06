Η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στα Μπόρα Μπόρα μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα, όμως η έναρξη των διακοπών τους δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί. Η ηθοποιός αποκάλυψε μέσω TikTok ότι εμφάνισε χαλάζιο στο μάτι αμέσως μετά την άφιξή της, αποδίδοντας το πρόβλημα στην έντονη κόπωση των τελευταίων μηνών.

Η αποκάλυψη μέσα από το TikTok και το βίντεο από το εξωτικό ταξίδι

Το ζευγάρι συνεχίζει τις καλοκαιρινές αποδράσεις του, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν από τους πιο δημοφιλείς εξωτικούς προορισμούς στον κόσμο. Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε εικόνες από τη θέα του καταλύματος όπου διαμένουν, αλλά επέλεξε να μιλήσει και για το μικρό πρόβλημα που αντιμετώπισε μόλις ξεκίνησαν οι διακοπές.

Όπως εξήγησε, η ένταση και η κούραση της προηγούμενης περιόδου έκαναν την εμφάνισή τους την πρώτη κιόλας ημέρα.

«Ο Μπρούνο πήγε γυμναστήριο και όταν πηγαίνει γυμναστήριο, πηγαίνω κι εγώ. Γιατί; Γιατί είναι η μόνη στιγμή που πηγαίνω. Διαφορετικά δεν πηγαίνω ποτέ.»

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι της συνέβη:

«Επίσης, έχω βγάλει χαλάζιο. Το βλέπεις; Έσκασε τώρα όλη η κούραση του χειμώνα. Πρώτη ημέρα των διακοπών, αλλά καλά είμαι τώρα, εντάξει. Τι να κάνω;»

Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους

Παρά το απρόοπτο, η ηθοποιός έδειξε πως δεν σκοπεύει να αφήσει το περιστατικό να χαλάσει το ταξίδι της. Μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν τις διακοπές τους στα Μπόρα Μπόρα, συνεχίζοντας τα ταξίδια που πραγματοποιούν τους τελευταίους μήνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.