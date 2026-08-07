Σοβαρό πλήγμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζει ο τομέας Εξωτερικής Πολιτικής του κόμματος ΕΛΑΣ τη νέα κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εστιάζει ιδιαίτερα στη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που περιλαμβάνεται στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνει νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή.



Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών και συνιστά πρόκληση για την Αθήνα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και μεταβαλλόμενων συμμαχιών.



«Η κοινή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, συνιστά ένα νέο, σοβαρό πλήγμα, για την ελληνική εξωτερική πολιτική», τονίζει η ανακοίνωση του τομέα εξωτερικής πολιτικής του κόμματος ΕΛΑΣ.



«Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές “άδειασμα” από τη σαουδαραβική ηγεσία η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως «το “όφελος” για την Ελλάδα είναι η επικίνδυνη εμπλοκή μας -εκτός ομπρέλας διεθνών οργανισμών- στην κρίση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, εξέλιξη για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας έχει προειδοποιήσει από το 2021 και η ΕΛΑΣ υπενθύμισε προσφάτως».



«Δυστυχώς, οι εποχές που η Ελλάδα ήταν αυτή που καθιέρωνε πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, έχουν περάσει. Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη έχει εγκαταλείψει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της περιόδου 2015-2019 και κινητοποιείται μόνο στη λογική του πρόθυμου και δεδομένου συμμάχου», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.