Η Ελένη Βουλγαράκη τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τις φήμες των τελευταίων ημερών που την ήθελαν να έχει τερματίσει τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, προχωρώντας σε κατηγορηματική διάψευση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημόσια τοποθέτηση από την Αντίπαρο

Από το νησί όπου βρίσκεται για τις καλοκαιρινές της διακοπές, η ίδια αντέδρασε έντονα στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν γύρω από την προσωπική της ζωή.

Σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς περί χωρισμού, η Ελένη Βουλγαράκη ανέφερε:

«Γενικά, διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε την βλακεία σας δημόσια, γιατί θα γίνετε ρόμπα!».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε όσους αναπαρήγαγαν τις συγκεκριμένες αναφορές, πρόσθεσε:

«Για τους εξυπνάκηδες που βγάλανε ήδη συμπεράσματα, σας στέλνω φιλάκι την αγάπη μου από Αντίπαρο. Κάντε καμιά βουτιά με το κεφάλι να δροσιστείτε!».

Παράλληλα, θέλησε να υπογραμμίσει την ευθύνη που φέρει η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών στο διαδίκτυο.

Η ίδια συμπλήρωσε στη ανάρτησή της:

«Ps. Όσοι κάνετε αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων (ή hate σχολίων) με clickbait τίτλους, έχετε ευθύνη!».

Το χρονικό της σχέσης με τον Φώτη Ιωαννίδη

Η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2023 μέσω του κοινού τους φίλου, Κώστα Αναγνωστόπουλου. Στους πρώτους μήνες της επαφής τους επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις κοινές εμφανίσεις.

Οι πληροφορίες για το μεταξύ τους ειδύλλιο άρχισαν να διαρρέουν στα τέλη του 2023, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε στις αρχές του 2024. Έκτοτε, παρά τη δημοσιότητα που περιβάλλει τον διεθνή ποδοσφαιριστή, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης επιλέγουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους, διατηρώντας μια διακριτική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.