Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης τοποθετήθηκε με σαφήνεια για το ζήτημα της πίστης, μιλώντας στο vidcast «Portraits» του Θανάση Λάλα. Ο ηθοποιός εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται την έννοια του Θεού, ενώ αναφέρθηκε και στη φιλοσοφική διάσταση που, όπως είπε, τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που κινήθηκε από τις παιδικές του αναμνήσεις στη Θεσσαλονίκη μέχρι το θέατρο, την κοινωνία και τις προσωπικές του αναζητήσεις, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης κλήθηκε να απαντήσει και σε ερώτηση σχετικά με τη θρησκεία.

Η απάντηση του Βλαδίμηρου Κυριακίδη για την πίστη

Ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν πιστεύω στον Θεό. Ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι. Είναι ο κύριος δημιουργός της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης ψυχής, ασχολείται με την ψυχή. Αυτή η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πάρα πολύ».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Τώρα η ύπαρξή του… ούτε θέλω να το αφήσω, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει και μια γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει. Και γι’ αυτό μου αρέσει. Αλλά όπως είχε πει και ο Σάρτρ, ο άθεος, λίγο πριν πεθάνει και μας “σακάτεψε όλους”… γύρισε και είπε “τελικά υπάρχει Θεός”. Και λες “εντάξει, με έχεις ταλανίσει τόσα χρόνια ως άθεος, μη με καταστρέφεις τελευταία στιγμή”».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε ακόμη για τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τη σχέση με τον πατέρα του, την πορεία του στο θέατρο, αλλά και για τις σκέψεις του γύρω από τη ζωή, την απώλεια και όσα θεωρεί ουσιαστικά.