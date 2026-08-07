Ένας μετανάστης με αλεξίπτωτο πλαγιάς έχασε τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής στη Θέουτα, όταν κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή του κυματοθραύστη του Μπενζού, στην προσπάθειά του να περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 8:00 το πρωί, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των δυνάμεων της Ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) και του Λιμενικού Τμήματος.

Παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης που ακολούθησαν κατά την ανάσυρσή του από το νερό, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη απώλεια ζωής σε ισπανική επικράτεια με τη συγκεκριμένη μέθοδο εισόδου.

Η σορός μεταφέρθηκε στο αλιευτικό λιμάνι της πόλης, προκειμένου να διενεργηθεί η προβλεπόμενη νεκροψία-νεκροτομή.