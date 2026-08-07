Όποιος γυρίζει μυρίζει λέει η λαϊκή ρήση, αλλά και όποιος σκρολάρει επίσης. Μέσα στο στενάζον βαγόνι του ΗΣΑΠ και χαζεύοντας νωχελικά στο Instagram πέτυχα ένα story φίλου με πολύ καλό γούστο σε κάθε έκφανση της γεύσης. Το tag έγραφε Pet Nat και ομολογώ, ότι δεν είχα ξανακούσει το όνομα.

Και δεν το γνώριζα, γιατί είναι ολόφρεσκο. Μη θελοντας, συνεπώς, να χάσω ευκαιρία για ένα δροσερό ποτήρι κρασί στην καλοκαιρινή Αθήνα, το επισκέφθηκα.

Σε απόσταση αναπνοής από το Μετρό «Περιστέρι», στον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου, το Pet Nat, οφείλει το όνομά του στη γαλλική φράση Pétillant Naturel, που σημαίνει φυσικό αφρώδες κρασί.

Πρόκειται για μία τεχνική, που λέγεται, ότι ανακαλύφθηκε τον 16ο αιώνα κατά λάθος από ένα μοναχό, ο οποίος παρατήρησε φυσαλίδες στο κρασί του. Φυσικά, ο άνθρωπος που πήρε τα εύσημα ήταν ο Christian Chaussard, περίπου στη δεκαετία του ’90, στην περιοχή του Λίγηρα. Πλέον έγινε τάση για όλους αυτούς που αγαπούν τα natural wines, αλλά δεν αντέχουν μακριά από τις φυσαλίδες.

Ένα μικρό, minimal μαγαζάκι με τραπεζάκια έξω, στρωμένα με λευκά τραπεζομάντιλα, αποτελεί την επιτομή μίας italian style εξόδου ή ενός χαλαρωτικού after office drink. Το εγχείρημα ανήκει στους Χάρη Σκαφιδά και Νίκο Σολδάτο, του δημοφιλούς spot Kika στην Αιμιλίου Βεάκη.

Με την πρώτη ματιά στο εσωτερικό του διακρίνει κανείς μία μίνιμαλ διακόσμηση με έμφαση στο μέταλλο. Πίσω από τον πάγκο παρατηρείς τα ιταλικά αλλαντικά, τα οποία κρέμονται πάνω από την κόκκινη μηχανή κοπής και τα οποία κόβονται εκείνη τη στιγμή. Στα ράφια δεσπόζουν μπουκάλια με ελαιόλαδα, κονσέρβες, βαζάκια με ελιές, αλλά και ξύλινα ράφια με φιάλες κρασιών.

Όταν ο κατάλογος φτάνει στα χέρια μας, η περιήγησή μας ξεκινά μέσα από μία ξεχωριστή λίστα κρασιών κυρίως από Έλληνες παραγωγούς, με ιδιαίτερες ποικιλίες pet nat, orange, λευκών και κόκκινων κρασιών, μεταξύ των οποίων Λαγόρθι από την ορεινή Αιγαλεία, το οποίο και επέλεξα, Λημνιώνα και Φωκιανό, καθώς και volcanic ποικιλίες της Λήμνου.

Μαλιστα, ένα QR code δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να διαβάσει αναλυτικά τις πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε ετικέτα.

Φυσικά, ένα καλό ποτήρι κρασί χωρίς το κατάλληλο συνοδευτικό δεν γίνεται, εκ των πραγμάτων. Pinsa, crostini που φρυγανίζονται σε real time, ιταλικά αλλαντικά και τυριά αποτελούν το καλύτερο pairing. Δοκιμάσαμε pinsa με προσούτο και ομολογώ πως η ανάλαφρη -χωρίς να σε βαραίνει- ζύμη της και η ισορροπημένη γεύση του έδινε το απόλυτο προβάδισμα στη γεύση του κρασιού.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα spritz, αλλά και το αγαπημένο negroni, προσθέτοντας μία ακόμη ιταλική πινελιά στην ατμόσφαιρα του Pet Nat.

Αν βρεθείτε στην περιοχή ή σε περίπτωση που αποφασίσετε να περάσετε ένα χαλαρό απόγευμα σε μία άλλη περιοχή, πάρτε το μετρό για Περιστέρι και μέχρι το Pet Nat δεν χρειάζεται να περπατήσετε πολύ.

Pet Nat

Μεγάλου Αλεξάνδρου 6, Περιστέρι

*Το άρθρο δεν είναι διαφημιστικό