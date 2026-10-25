Οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026, για μια συναυλία στο Fuzz Club, φέρνοντας μαζί τους το νέο τους άλμπουμ, A Date with Depeche Mode.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο εμβληματικό συγκρότημα, μέσα από 13 τραγούδια που αποκτούν νέα ζωή χάρη στη χαρακτηριστική μουσική προσέγγιση των Γάλλων δημιουργών.

Με περισσότερα από 20 χρόνια πορείας, οι Nouvelle Vague έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μεταμορφώνοντας αγαπημένα κομμάτια της new wave και της post-punk σκηνής, συνδυάζοντας στοιχεία bossa nova, jazz, γαλλικού chanson και pop.

Από το Dance With Me και το In a Manner of Speaking μέχρι το Love Will Tear Us Apart των Joy Division, οι διασκευές τους αποδεικνύουν πως ένα γνώριμο τραγούδι μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα.

Το νέο άλμπουμ και οι διαφορετικές εκδοχές των Depeche Mode

Το A Date with Depeche Mode κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου από τις Kwaidan Records και PIAS και αποτελεί την πρώτη φορά που το συγκρότημα αφιερώνει έναν ολόκληρο δίσκο στο έργο ενός μόνο καλλιτέχνη. Ανάμεσα στις συνθέσεις που επαναπροσεγγίζει βρίσκονται τραγούδια όπως τα Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Stripped και Just Can’t Get Enough.

Το πρώτο single, Enjoy the Silence, ενώνει τις φωνές της Skye Edwards των Morcheeba και του Larry Love των Alabama 3, προσφέροντας μια πιο αισθαντική εκδοχή του γνωστού τραγουδιού. Στο Never Let Me Down Again, η Βραζιλιάνα Flavia Coelho δίνει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε δύο στάδια, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στο Παρίσι, ενώ στα φωνητικά συμμετέχουν 11 ερμηνευτές με διαφορετικές μουσικές καταβολές, μεταξύ των οποίων οι Beth Hirsch, Mélanie Pain και Fredrika Stahl.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα

Στις 12 Δεκεμβρίου, οι Nouvelle Vague θα συναντήσουν ξανά το αθηναϊκό κοινό, συνδυάζοντας τις αγαπημένες επιτυχίες της πορείας τους με το νέο τους αφιέρωμα στους Depeche Mode.

Η χαρακτηριστική γαλλική φινέτσα και η βραζιλιάνικη μουσική αύρα τους υπόσχονται μια συναυλία όπου η νοσταλγία συναντά τη δημιουργική ανανέωση.

Πληροφορίες:

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1 (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), Ταύρος