Τα Σάββατα του Νοεμβρίου αποκτούν ξανά μουσικό ρυθμό, καθώς οι Γιαγκίνηδες επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Plus για τέσσερις εμφανίσεις που φιλοδοξούν να μετατρέψουν κάθε βραδιά σε ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι.

Μετά τις συναυλίες του καλοκαιριού και τις δυνατές στιγμές που μοιράστηκαν με το κοινό σε όλη την Ελλάδα, το συγκρότημα επιστρέφει στην Αθήνα, συνεχίζοντας μια μουσική συνάντηση που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Οι εμφανίσεις με τίτλο «Οι Γιαγκίνηδες της νύχτας» θα πραγματοποιηθούν στις 7, 14, 21 και 28 Νοεμβρίου 2026, στον Σταυρό του Νότου Plus, με επίκεντρο το παλιό λαϊκό τραγούδι και τις ιστορίες που εξακολουθούν να συγκινούν, να ξυπνούν αναμνήσεις και να ξεσηκώνουν τις παρέες.

Παλιό λαϊκό τραγούδι και νύχτες με ζωντανή μουσική

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται το παλιό λαϊκό τραγούδι, με μελωδίες που μιλούν για τον έρωτα, τον χωρισμό, τις χαρές και τους καημούς της ζωής. Οι Γιαγκίνηδες ετοιμάζουν ένα ανανεωμένο ρεπερτόριο, πλαισιωμένο από τη δυναμική της μπάντας τους και εκπλήξεις που αναμένεται να δώσουν ξεχωριστό χαρακτήρα στις φετινές εμφανίσεις.

Η φιλοσοφία των «Γιαγκίνηδων της νύχτας» παραμένει σταθερή: η μουσική γίνεται αφορμή για αντάμωμα, το τραγούδι ενώνει την παρέα και ο χορός συνεχίζεται όσο περνούν οι ώρες. Στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus, η απόσταση ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό μικραίνει, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης παρέας.

Για όσους αναζητούν μια βραδιά με ζωντανή μουσική στην Αθήνα, αγαπημένα λαϊκά ακούσματα και αυθεντική διάθεση για γλέντι, τα τέσσερα Σάββατα του Νοεμβρίου αποτελούν μια ξεχωριστή πρόταση διασκέδασης.

Πληροφορίες:

Σταυρός Του Νότου Plus, Φρατζή Αμβροσίου 14, Νέος Κόσμος, 117 45, Αθήνα

Όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη: 7, 14, 21 & 28/11

Εισιτήρια: Από €15

Προπώληση: more.com