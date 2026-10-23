Ο Χρήστος Θηβαίος επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus για τέσσερις μοναδικές μουσικές παραστάσεις, τις Παρασκευές 30 Οκτωβρίου και 6, 13 και 20 Νοεμβρίου 2026.

Μετά από δέκα χρόνια απουσίας από τον συγκεκριμένο χώρο, ο αγαπημένος τραγουδοποιός συναντά ξανά το κοινό του, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, συγκίνηση και μουσικές αναμνήσεις.

Μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Χρήστος Θηβαίος έχει συνδέσει το όνομά του με τραγούδια που ξεχωρίζουν για την ευαισθησία, τον ποιητικό τους λόγο και την ερμηνευτική τους δύναμη.

Στις εμφανίσεις του στον Σταυρό του Νότου Plus, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει συνθέσεις από την πορεία του με τους «Συνήθεις Υπόπτους», συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς, καθώς και τραγούδια από τις προσωπικές του δισκογραφικές δουλειές.

Χρήστος Θηβαίος στον Σταυρό του Νότου Plus: Το πρόγραμμα των εμφανίσεων

Οι τέσσερις μουσικές βραδιές βασίζονται στην αμεσότητα της ακουστικής προσέγγισης, δίνοντας νέα πνοή στις αγαπημένες συνθέσεις και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους θεατές. Η χαρακτηριστική φωνή του Χρήστου Θηβαίου και η εκφραστική ερμηνεία του βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μουσικής εμπειρίας που συνδυάζει τη νοσταλγία με τη διαχρονικότητα του ελληνικού τραγουδιού.

Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκονται οι Ανδρέας Αποστόλου και Καλλίστρατος Δρακόπουλος, ενώ τη μουσική επιμέλεια των παραστάσεων έχει αναλάβει ο Γιώργος Κορρές, συνεργάτης του Χρήστου Θηβαίου εδώ και 30 χρόνια.

Οι εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου Plus αποτελούν μια ευκαιρία για τους φίλους του ελληνικού τραγουδιού να ξανακούσουν αγαπημένες μελωδίες μέσα από μια λιτή, ουσιαστική και συναισθηματικά φορτισμένη μουσική προσέγγιση του Χρήστου Θηβαίου.

Πληροφορίες:

Σταυρός του Νότου Plus, Φραντζή Αμβροσίου 14, Νέος Κόσμος

Ημερομηνίες: 30 Οκτωβρίου, 6, 13 και 20 Νοεμβρίου 2026