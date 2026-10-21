Στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στους Κήπους του Ζαππείου και με φόντο την Ακρόπολη, η Αίγλη Ζαππείου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της φιλοξενίας της. Το Blends μεταφέρει τη γαστρονομική του φιλοσοφία σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χώρους της πόλης, συνδυάζοντας τη διαχρονική γοητεία του σημείου με μια σύγχρονη προσέγγιση στην έξοδο.

Με κεντρική ιδέα το «A Classic, Reblended», το νέο Blends at Aigli Zappeiou φιλοδοξεί να γίνει ένας προορισμός για διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Από τον πρωινό καφέ και το brunch μέχρι το μεσημεριανό γεύμα, το δείπνο και τα signature cocktails, η εμπειρία προσαρμόζεται στον ρυθμό της πόλης, σε ένα περιβάλλον όπου η αισθητική, η μουσική και η φιλοξενία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τη Γλυφάδα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Η διαδρομή του Blends ξεκίνησε το 2017, στην Πλατεία Νυμφών της Γλυφάδας. Μέσα σε εννέα χρόνια, το brand καθιερώθηκε ως ένας all-day προορισμός στα νότια προάστια, συνδυάζοντας τη γαστρονομία με την κοινωνική ζωή και τη σύγχρονη αισθητική.

Η παρουσία του στην Αίγλη Ζαππείου αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της πορείας. Η επιλογή του ιστορικού χώρου δημιουργεί μια συνάντηση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές της αθηναϊκής ζωής: από τη μία, έναν προορισμό με ιστορία που ξεκινά το 1904 και, από την άλλη, ένα σύγχρονο brand που έχει αναπτύξει τη δική του ταυτότητα γύρω από το φαγητό και την εμπειρία της εξόδου.

Elevated comfort food με ελληνικές και διεθνείς επιρροές

Στο γαστρονομικό σκέλος, το Blends ακολουθεί τη φιλοσοφία του elevated comfort food, ανανεώνοντας γνώριμες γεύσεις μέσα από μια δημιουργική προσέγγιση. Η κουζίνα αντλεί έμπνευση από τη μεσογειακή παράδοση, τις ελληνικές γαστρονομικές αναφορές και τις διεθνείς επιρροές, με έμφαση στην ποιότητα και τη φρεσκάδα των πρώτων υλών.

Στο μενού συνυπάρχουν διαφορετικές γαστρονομικές κατευθύνσεις, από τις μεσογειακές γεύσεις μέχρι το signature sushi. Τη γαστρονομική επιμέλεια του Blends at Aigli Zappeiou αναλαμβάνει ο chef Άγγελος Χαρτοφύλακας.

Το κυριακάτικο brunch έρχεται στην Αίγλη Ζαππείου

Μία από τις εμπειρίες που έχουν συνδεθεί με το Blends στη Γλυφάδα αποκτά πλέον νέα διεύθυνση. Το Sunday Buffet Brunch ξεκινά στην Αίγλη Ζαππείου την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και θα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Με κόστος 21 ευρώ ανά άτομο, το brunch περιλαμβάνει ποικιλία γλυκών και αλμυρών δημιουργιών και απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν διαφορετικό χαρακτήρα στην κυριακάτικη έξοδο. Το σκηνικό των Κήπων του Ζαππείου και η κεντρική τοποθεσία προσθέτουν έναν ακόμη λόγο για μια στάση στο κέντρο της πόλης, είτε πρόκειται για συνάντηση με φίλους είτε για ένα χαλαρό γεύμα με την οικογένεια.

Ένας διαχρονικός προορισμός με σύγχρονη ματιά

Η Αίγλη Ζαππείου αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την κοινωνική ζωή της Αθήνας. Η νέα παρουσία του Blends φιλοδοξεί να διατηρήσει τη σύνδεση του χώρου με την ιστορία του, προσθέτοντας μια διαφορετική γαστρονομική και αισθητική προσέγγιση.

Το Blends at Aigli Zappeiou λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κυριακή, από τις 09:00 έως τις 00:00, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο παραμένει ανοιχτό έως τη 01:00.

Έτσι, η Αίγλη αποκτά μια νέα αφορμή για επίσκεψη, με μια εμπειρία που ξεκινά από τον πρωινό καφέ και μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το βραδινό ποτό, διατηρώντας στο επίκεντρο τη συνάντηση της ιστορίας της Αθήνας με τη σύγχρονη γαστρονομία.