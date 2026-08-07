Μια σπάνια φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια δημοσίευσε ο Γιάννης Στάνκογλου, εκπλήσσοντας τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε στο Instagram, ο Γιάννης Στάνκογλου εμφανίζεται με μακριά μαλλιά και ιδιαίτερη αισθητική, αποκαλύπτοντας την εικόνα που είχε πριν από αρκετά χρόνια.

Ο ίδιος επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευση με ελάχιστες λέξεις, γράφοντας απλώς τη λέξη «Παρελθόν» και προσθέτοντας τις ετικέτες #νεότητα και #αναμνήσεις.

Οι αντιδράσεις των ακολούθων στο Instagram

Η ανταπόκριση των χρηστών της πλατφόρμας ήταν άμεση, με τη δημοσίευση να συγκεντρώνει πλήθος από likes και σχόλια μέσα σε λίγη ώρα.

Αρκετοί διαδικτυακοί του φίλοι στάθηκαν στην εξωτερική του εμφάνιση, επισημαίνοντας την αλλαγή στο στιλ του αλλά και τα χαρακτηριστικά που παραμένουν αναγνωρίσιμα στο πέρασμα του χρόνου.